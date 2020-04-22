鍾選平是在老宅出生長大。〔謝明俊攝〕

居住在台陽舊獅山礦場的台陽老員工後代，近來因新的韓國人地主強逼拆屋還地，面臨無屋可住的困境，並有1名老住戶為此走上絕路，其中名列低戶的鍾選平，一度遭金某率眾持鋤頭威喝搬家，鍾選平畏懼對方兇惡，只能搬走另租屋安身，自殺的老婦林美華，原本家境困頓，並有嚴重家庭問題，再遇上被迫搬家，竟以自殺了結。

鍾選平的父親是舊台陽礦業公司的機電工程師，早在60多年前就在老東家的土地上蓋屋居住，65年的鍾選平就是在此出生長大，鍾選平因中度肢體障礙，妻子則是重度身心障礙，3個兒子也因身心重度障礙，被列為低收入戶，幸好有父親留下房屋居住，勉強靠著低收補助過活。

鍾妻表示，2年多前，金姓地主突然出現表示土地已被他買下，要求他搬走還地，他們一時無法接受拒絕，被金某告上法院，他們因沒錢請律師，還找上法律扶助基金會協助訴訟，但最後仍然敗訴。

鍾妻說，金某勝訴後某日，手持鋤頭帶著2名同夥到他們家，用力以鋤頭頓地，大聲要丈夫拆屋還地，丈夫畏懼對方兇惡，全家商議後決定搬家，目前暫向獅山勸化堂以每月3000元租屋。

鍾妻指出，當初金某逼他們搬走，否則要向收每個月5000千元租金，在當地是屬高額租金，他們根本付不起，他們知道金某不可能再讓他們再回去住，希望金某能償付一些搬遷補償費用，不要逼人太甚。

同住附近的林美華，目前與獨子同住老宅，因獨子無力工作，要靠林美華賺錢養活並給予零用錢，家境原本就困頓問題多多，再加上面臨失去居所的壓力，林美華日前曾經前往南庄老街一家診所求診，向醫師、藥師投訴自己心中憂煩，希望能拿出解憂藥服用，緩解鬱悶心情，醫師、藥師納悶追問，才得知林美華遭遇這個困境，過沒幾天，就得知林美華自殺身亡，讓大家為之哀痛。

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