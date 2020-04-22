雖然美國總統總統川普一再聲稱已掌握國內疫情動態，並幾乎親自在白宮疫情記者會上說明，不過國內已有聲浪認為川普實為將受全國矚目的疫情記者會當成是抨擊政敵與媒體的個人選舉造勢會場，目前已有逾30萬人連署要求媒體停止直播川普的疫情簡報會，連《紐約時報》專欄也指出，「如此根本是讓假訊息出現在新聞上」。

據《商業內幕》報導，這項起於3月27日的請願，呼籲CNN、福斯新聞，以及ABC新聞台等美國主流媒體，在川普疫情簡報直播時，也應該檢視其內容，並經過適當編輯剪輯之後，再將正確有價值的內容播出。發起請願的羅奇曼（Julie Rochman）指出，川普根本就在利用新聞台替其連任宣傳，「媒體竟然可讓一個滿嘴假話的人提供如此無拘束的播出時間，這是非常危險的，他所提供的假訊息已奪走許多美國人性命」。

外界認為，在2020年美國總統大選中，相較於篤定替民主黨參選的拜登，川普最大的優勢之一便是曝光度，藉由每日的疫情簡報，大幅度替他增加曝光率。故在推特上，也有網友發起類似的活動，紛紛在推文中加上「停止直播川普」的標籤。

Just one real tight mask would save thousands of lives.#StopAiringTrump pic.twitter.com/T1FrIzA7VW — 😷Please Stay Home😷 (@Bill_Maxwell_) April 15, 2020

紐時專欄作家布爾（Charles M. Blow）也撰專文〈停止直播川普〉一文中表示，川普疫情簡報會的內容，只不過都是錯誤訊息、欺騙人民、對政敵憤怒、指責外國並一再「甩鍋」，以及吹噓抗議成就，對於他糟透的危機處理毫不負起責任，每一天只是想找不同的人開嗆，「就像一個瘋狂往牆上丟義大利麵的屁孩，看哪個牆就丟哪個」。

布爾引據一家媒體量化公司「mediaQuant」的報告指出，在4年前的總統大選，川普將近「賺了」價值20億美元的免費新聞報導，而他頂多只花了1千萬美元買廣告；如今，每天直播兩小時的疫情簡報，媒體根本就是給川普「助選」，但恐怕歷史仍會重演。

(中時電子報)