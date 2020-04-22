大陸央視新聞21日晚間23：27報導，江蘇省連雲港市贛榆區人民政府辦公室發布通報：4月21日晚9時許，贛榆區城頭鎮後黃墩村連雲港宏興研磨材料有限公司發生火災。經初步核實，現場無人員傷亡。目前，火情已經基本撲滅，企業主要負責人已被警方控制，火災原因和詳細情況正在調查中，相關資訊將及時發布。

大陸媒體報導，21日晚間，有網友發布微博指出，江蘇省連雲港疑似發生工廠爆炸，傳出巨響，現場疑似至少八人失蹤。贛榆區城頭鎮一位居民告訴記者，21時10分左右，他聽到三聲「爆炸聲」，同時「有震感」。工作人員稱，21時10分，該單位也接到連雲港消防部門接報警電話。

經初步了解，位於連雲港市贛榆區城頭鎮一家生產碳化矽的企業廠房發生火災，過火面積不大，暫無人員傷亡。消防人員正在現場滅火。火已快被撲滅。

澎湃新聞報導，21日22時許，連雲港市贛榆區政府值班室工作人員指出，這次事故並非爆炸，而是起火，暫無人員傷亡，現場仍然在救援中。

連雲港市應急管理局值班室一位工作人員告訴媒體，他們正在等消息，具體情況還沒辦法公布。

(中時 )