海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，軍方後續解釋引發外界批評如同擠牙膏。前總統馬英九表示，國軍出海諸多細節看起來鬆懈，應該好好檢討，他甚至還cue蔡英文總統自行評估要不要道歉。馬英九此話一出，引起網友們熱議，許多留言中可一窺1450又要如何護航。

馬英九21日時說，國防部晚間記者會可能會發表究責過程，國軍出海諸多細節看起來鬆懈，國軍應該好好檢討，至於蔡英文總統是否要道歉？馬英九說，身為三軍統帥的蔡英文總統，當然要負起概括責任，而非具體責任。馬英九以洪仲丘事件為例表示，自己當時有道歉，蔡英文有前例可循，當然要自行來評估。

馬英九此話一出，立刻被網友討論，許多人在批踢踢上留言，其中暴露出1450思維，「蔡又管不到國防部」、「你錯了，她又管不到國軍是要道什麼歉」、「道歉個屁阿，海軍小英又管不到」、「海軍事件到底為什麼小英要道歉啊？無限上綱！」。

還有更多人突破盲點，點出1450的邏輯，「0確診的時候:小英政績+1，海軍爆炸:小英管不到」、「洪仲丘案:馬19要負責，染疫:不關總統的事，她沒統帥3軍」、「蟑螂邏輯：請問是死人了嗎？等死人再說ok？」、「1450覺得國軍作為，有功總統、有過關我蔡屁事」、「我坐等看覺青高潮 繼續雙標」、「老英何苦為難小英 XD」、「竟然被馬英九嘴XD」、「神隱少女只管得到網軍而已」、「廢死蔡被馬皇電XD」、「人家女森誒！」。

(中時電子報)