新冠肺炎疫情全球延燒，台灣遠洋漁業遭受波及慘缺工，雖漁業署3月底核准留台的外籍漁工得以轉雇，但礙於外交部不再發放外籍人士入境簽證，導致已通過檢疫的境外雇用漁工僅能停留14天，而多數漁船停港整補的時間早超過之，漁民苦嘆政策鬆綁卻沒配套，根本又是亂了套。

漁民指出，以正常狀況來講，境外雇用漁工都是以移民署核發「臨時入國許可」入港，可停留14天，但因多數漁船的整補時間會超過14天，所以船東會替外籍漁工向外交部申請入境簽證，將留台天數延長至90天，方便整船作業完成後再出港。

不料，現因疫情延燒，台灣不再開放外籍人士入境，連帶已通過檢疫的境外雇用漁工也不得申請入境簽證，漁民嘆，先前印尼暫停輸出漁工時，已出現嚴重缺工問題，幸後來漁業署允許留台的境外雇用漁工得以轉雇，但卻又因配套不足出現「拿不到簽證」的窘境，漁工卡在14天出不去面臨逾期，根本雪上加霜。

漁民說，漁船整補是件很重要的事，不僅是油、餌、食物等必需品都要準備到位，漁船狀況也要一再檢查確定才能出港，海上作業不同陸地，缺了這個壞了那個都很麻煩，茫茫大海是找不到人幫忙的，所以大家不會便宜行事去趕那14天。

台灣鮪延繩釣協會指出，目前得知東港有逾20艘漁船面臨此難題，已呈報漁業署盼再與外交部協商，能在非常時期給予漁民方便，因留台的漁工都是通過檢疫很安全的，加上現在缺工嚴重，若此問題不解決，台灣遠洋漁業的發展會更惡劣。

(中時 )