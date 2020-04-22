美國《財富》雜誌發佈了年度全球最偉大的25名抗疫領袖，向抗擊疫情的世界英雄致敬，其中大陸企業家馬雲位列第3，比爾．蓋茲(Bill Gates)位列第10。此外，大陸知名企業比亞迪汽車董事長王傳福、美國推特(Twitter) CEO傑克．多西(Jack P. Dorsey)同樣登上榜單。

據《新浪科技》報導，自疫情發生以來，馬雲向全球150多個國家和地區捐贈總計1億餘件物資；搭建覆蓋233個國家和地區的全球新冠肺炎實戰共用平臺。4月21日，馬雲又向世界衛生組織(WHO)捐贈1億件醫用口罩、核酸檢測試劑盒等應急物資。他多次在個人社交媒體上呼籲，「全世界在同一片著了火的森林，人類只有合作、團結、互助才能打敗它。」

報導說，比爾．蓋茲則在蓋茲基金會承諾投入1億美元後，宣佈追加1.5億美元，將用於支援研發新冠病毒診斷工具、藥物和疫苗等工作。他在疫情期間多次接受媒體採訪，他表示，這次的疫情比戰爭更嚴重，我們所投入的資金，實踐的數量和目前具備的能力，都遠遠不能應對。

(中時電子報)