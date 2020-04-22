國防部21日晚間舉行記者會，說明磐石軍艦染疫調查與懲處。（取自中時電子報直播）

國防部海軍敦睦艦隊爆發官士兵染疫事件，國防部長嚴德發晚間召開記者會，致歉坦承4大疏失並表示已經向總統「自請處分」；相對於美國羅斯福號先前爆發疫情，艦長向媒體爆料後遭到拔官的艦長，國防部的「自請處分」、「調離現職」也引發網友熱議表示「看起來美艦長做錯了啊」

國防部21號晚間記者會後，網友在PTT詢問，為啥美艦長就算拔官也要通報？原PO提出美國羅斯福號艦長爆料後被拔官，反觀卻是這種作派，讓他疑惑是不是「要是當時安安靜靜 說不定除了美國防部 沒人知道羅斯福上有人確診 艦長還可以穩穩當」他好奇的問網友「為啥美艦長寧願被拔官也要通報阿」

原PO的疑惑也引發許多網熱議表示，「國情不同」、「美國英雄主義 台灣則是貪小便宜 國情不同」、「越比越心酸」、「官位於他如浮雲」、「美軍艦長是真的在乎底下的人命的 台灣支隊長呢?」也有網友認為兩件事不應該一起被評論，表示這是「有個最大的差別 傳染的程度大很多 連他自己都中了」、「拿國軍跟美軍比？懶X比雞腿」

(中時電子報)