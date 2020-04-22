在需求暴跌讓油價破紀錄重挫的情況下，石油輸出國家組織（OPEC）擬召開能源部長緊急電話會議，討論全球石油市場局勢，據不具名代表透露，一些OPEC國家的能源部長們在21日發表講話。目前尚不清楚哪些部長會出席會議。

據《新浪財經》報導，儘管石油國輸出組織與夥伴國（OPEC＋）在一周前宣布了前所未有的減產計畫，但原油價格仍然在直線下跌，由於疫情爆發導致多國實施防疫封鎖，OPEC＋預計5月及6月每日970萬桶的減產力度遠不足以抵消需求的下降，隨著儲油空間用盡，紐約市場原油期貨20日史上首次跌破零，21日價格繼續暴跌。

國際能源署署長Fatih Birol在一篇推文中表示，這個「黑色4月」石油市場還會保持異常動盪，OPEC＋減產是一個好開端，但由於需求下降的規模，這樣的減產不足以立即重新平衡市場。

OPEC今年的輪值主席國阿爾及利亞則提議立即啟動計畫中的減產，不要等到5月1日，到目前為止，該建議尚未得到其他較大成員國的支持。

而OPEC最大成員國沙烏地阿拉伯在21日的聲明中重申，沙國準備好與OPEC其他成員國及盟友採取進一步措施，以確保石油市場穩定。

(旺報 )