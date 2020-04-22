清大朱民：世界經濟面臨危機較2008年嚴重 02:432020/04/22 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸清華大學國家金融研究院院長朱民表示，這次經濟危機較2008年嚴重。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸清華大學國家金融研究院院長朱民表示，這次危機的情況比2008年金融危機嚴重得多。 據央視引述他所說，疫情衝擊總供給、總需求2個層面，觀察經濟衰退是板上釘釘，但世界經濟是否會大蕭條取決於疫情。但從現在來看並不認為會進入大蕭條。 (旺報 ) #經濟 #危機 #疫情 #蕭條 #金融 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家：陸經濟將呈 NIKE型緩慢復甦 04:092020/04/18 財經要聞 中經院下修全年GDP 驚險保1 04:102020/04/18 財經焦點 減少口罩排隊時間 市議員推出代辦服務 10:272020/04/18 生活 風景區現出遊潮 侯全力盯場 04:102020/04/19 生活新聞 無畏疫情 大陸新政力拚央企深化改革 17:062020/04/19 財經 艦隊加類包機 檢疫所爆大量 04:102020/04/20 政治要聞 3分運氣用完 快補防疫破口 04:102020/04/20 政治要聞 中東最多 土耳其確診破8萬 04:102020/04/20 國際大事 誠實以對 蔡令究責不能迴避 04:102020/04/21 政治要聞 哈爾濱疫情擴散 內蒙遼寧失守 04:102020/04/21 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 傳金正恩病危 陸外交部回應 - 兩岸 - 旺報 分析家：美情報部門或已秘密監控陸病毒實驗室 - 兩岸 美媒評全球25位抗疫領袖：馬雲、比爾蓋茲入選 - 兩岸 油價破天荒跌到負！OPEC擬緊急召開電話會議 - 兩岸 - 旺報 美對疫情追責 耿爽連舉3例：有叫美國賠償嗎？ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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