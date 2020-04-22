大陸清華大學國家金融研究院院長朱民表示，這次危機的情況比2008年金融危機嚴重得多。

據央視引述他所說，疫情衝擊總供給、總需求2個層面，觀察經濟衰退是板上釘釘，但世界經濟是否會大蕭條取決於疫情。但從現在來看並不認為會進入大蕭條。

(旺報 )