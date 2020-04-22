電商助農 拼多多農村網店單季訂單逾10億筆 02:432020/04/22 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸電商拚多多Q1的農村網店訂單數超過10億筆。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸電商平台拼多多21日發佈數據顯示，2020年第1季的農村網店在拼多多上賣出的農產品訂單數超過10億筆，較上年同期大增184％。 據看看新聞報導，今年前3個月在拼多多平台上，單品銷量超過10萬的農（副）產品達到1030款，接近2019年全年的近7成水準。 (旺報 ) #10 #平台 #訂單 #電商 #農村 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電子商務》電商產業熱 網家擴大徵才300名 10:172020/04/20 財經 ３月外銷訂單 402.6億美元 超預期 04:102020/04/21 財經要聞 網購熱 電商逆勢徵才近300人 04:102020/04/21 財經要聞 蝦皮造節元年 疫舉搶市占 04:102020/04/21 產業．科技 網路「美國軍官」詐騙台東女 警銀行內阻匯10萬 09:592020/04/21 社會 槍手10秒連掃茶行3槍 警掌握槍手身分 10:552020/04/21 社會 貢寮至福隆電車線跳電 台鐵：遠傳電線掉落 12:312020/04/21 生活 搶攻防疫商機 中保科電商特賣新加坡國民湯品The Soup Spoon 13:282020/04/21 財經 中壢SOGO母親節檔期優惠下殺回饋消費者 16:472020/04/21 生活 《興櫃股》綠界科技挺紓困 推10全10美專案 16:482020/04/21 財經 兩岸熱門新聞 傳金正恩病危 陸外交部回應 - 兩岸 分析家：美情報部門或已秘密監控陸病毒實驗室 - 兩岸 美媒評全球25位抗疫領袖：馬雲、比爾蓋茲入選 - 兩岸 油價破天荒跌到負！OPEC擬緊急召開電話會議 - 兩岸 - 旺報 清大朱民：世界經濟面臨危機較2008年嚴重 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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