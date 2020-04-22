大陸電商平台拼多多21日發佈數據顯示，2020年第1季的農村網店在拼多多上賣出的農產品訂單數超過10億筆，較上年同期大增184％。

據看看新聞報導，今年前3個月在拼多多平台上，單品銷量超過10萬的農（副）產品達到1030款，接近2019年全年的近7成水準。

(旺報 )