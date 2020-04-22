小男孩樂團日前發行全新單曲《Rock You 10》，特別邀請了三組超高人氣的 YouTube 創作者「黃氏兄弟」、「Soya 手癢計劃」、「嚴政 WallaceYim」合作拍攝影片。首次參與整人企劃的成員昌哥、米非、漢斯都直呼過癮，更動念想開設自己的 YouTube 頻道。

在 Soya 與嚴政的影片中，分別與小男孩樂團進行了「搶歌詞大賽」以及「猜歌挑戰」，搶歌詞大賽考驗參賽者的反應速度，讓團長昌哥腦袋一片空白，直說「實在是太難了！」。而在「猜歌挑戰」中，漢斯則與嚴政勢均力敵，兩人火力全開，比賽過程精彩又刺激！

身為小男孩樂團粉絲的黃氏兄弟成員瑋瑋也為了這次合作特別打造了全新的整人企劃，由瑋瑋、昌哥、米非、漢斯發號施令給哥哥哲哲，指使哲哲在其他創作者面前做出怪異舉動。拍攝現場笑聲不斷，主唱米非也笑說，「這次的 YouTube 初體驗真的太好玩了，如果有機會自己也想試試看拍 YouTube 影片！」

(中時 )