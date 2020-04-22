美國總統川普四月十四日高調宣布：「美國將暫停撥款給世界衛生組織（ＷＨＯ）。」在人類面臨新冠肺炎空前危機下，川普的決定立即引發全面撻伐。民進黨政府一貫反中，怨懟ＷＨＯ及祕書長譚德塞，可謂川普的死忠追隨者，但完全配合川普演出，不利於台灣長期利益或爭取參與ＷＨＯ，決策者必須冷靜檢視國際現實，而非如網軍般宣洩情緒。

已成為新冠肺炎重災區的美國，世界強權地位岌岌可危，面對幾近失控的局面，川普轉而尋找代罪羔羊，推卸責任給大陸和ＷＨＯ。川普絕口不提自已的輕忽、怠惰，浪費了二個月抗疫準備時機，動輒與州長或媒體公開對嗆，儼然是一場「脫口秀」，主流媒體甚至考慮停止直播白宮記者會，以免成為川普吹捧自己、 進行政治宣傳的工具。

川普及美國要挽回頹勢的方法，唯有控制大流行疫情，盡速恢復美國的經濟及社會活動，川普卻選擇逃避、卸責，不但使美國領導地位受到進一步打擊，也喪失了道德訴求。在美中強權競爭戰略之下，川普這種自我隔絕於全球體系的作法，將造成權力真空，同時讓積極提供國際援助、企圖扭轉形象的大陸，有更充分的運作空間。川普凍結資助ＷＨＯ更大的風險在於，若各國發現美國參與無足輕重時，將是「美國領導時代」終結的一刻。

至於美國揚言另起爐灶取代ＷＨＯ，只是一張世界級「芭樂票」，民進黨政府不要信以為真。川普就任後在「美國優先」原則下，已陸續退出《跨太平洋夥伴關係協定》、《巴黎氣候協定》與「聯合國教科文組織」等，並在新冠肺炎爆發前就表示要減少資助ＷＨＯ，現在奢談整合國際力量，毫無公信力可言。

台灣防範新冠肺炎蔓延有成，加上川普政府頻頻公開表達對台灣的肯定與支持，而ＷＨＯ祕書長譚德塞在疫情初期判斷失準，這些因素為台灣參與世界衛生大會（ＷＨＡ）及ＷＨＯ創造出有利形勢，但或許是過度沉溺於抗疫的成就，部分人士認為台灣應直接爭取成為ＷＨＯ會員國，而非只是ＷＨＡ觀察員。然而，目前台灣不是聯合國會員國，美國也只是支持台灣參與以國家為要件的國際組織；台灣要一蹴可幾成為會員國，顯然是陳意過高。

事實上，要以觀察員身分出席ＷＨＡ，還有許多問題要克服，例如大陸不能反對，民進黨是否願意接受聯合國決議案的一中原則，同意以「中華台北」名義出席；台灣網軍及政府官員對ＷＨＯ、譚德塞的攻擊，則是另一個不利因素。台灣只有十五個邦交國，又需透過友邦提案邀請出席，在目前情況下，台灣恐重演遭到否決的結果。

新冠肺炎期間，大陸已多次進行包括「遼寧號」航空母艦在內的軍艦、軍機繞台及軍事演習；美方也高規格以「神盾艦」穿越台灣海峽，以及派遣電子偵察機、反潛機、甚至還有「B-52轟炸機」。美中地緣政治對抗升溫，加劇台海形勢惡化，對台灣參與ＷＨＯ必然會有一定程度的影響。

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(中時電子報)