新冠肺炎疫情重創全球經濟，政府提出企業紓困方案及振興經濟措施，立法院也正在審查「紓困振興特別預算」二．○版，國民黨立院黨團要求加碼編列一千億元預算「直接發現金」。值得注意的是，由於經濟部發行的「酷碰券」屬於折價券，排除網購和超市賣場等，都必須搭配行動支付平台才能使用，再加上國人使用行動支付普及率還不高，連民進黨立委都有點擔心酷碰券刺激消費的效果。

說句公道話，新冠肺炎爆發後，蔡英文政府迄今防疫因應還不錯，應該給予肯定；但當各國都擔心經濟崩盤，相繼提出刺激消費的猛藥，包括印鈔票和發現金，美國、日本、韓國、大陸澳門與歐洲各國都不例外，國內拚經濟的「藥方」，就遭質疑下得「不夠猛」。

以新加坡為例，星國政府針對年滿二十一歲國民，發放新加坡幣六百元，相當於新台幣一萬二千六百四十三元，反觀台灣獨排眾議，獨步採用振興券及折價酷碰券，補助金額也比不上他國，難怪年輕族群一片譁然。

二○○八年，當時執政的國民黨因應全球金融海嘯，曾在隔年發放振興經濟消費券（消費券），每人發放新台幣三千六百元，面額有二百元及五百元兩種，當時在野的民進黨不僅強烈主張發放現金，還譴責消費券為舉債作法。

如今，執政的民進黨面對外界屢屢呼籲發消費券，不動如山，總是推稱昔日消費券效果不好，後來還是推出夜市券、酷碰券，也都是折價券，在野與執政之別或許在此。

想提振國人消費，發行現金、消費券或折價券到底哪一種比較好？經濟學家也沒有定論。我認為華人和歐美民眾消費行為確實不同，歐美民眾大多是發多少就花多少，但台灣人儲蓄率高，假使政府送民眾十元，多數人可能只會消費六元，剩下的四元存起來，振興消費的效果就得打四折。

然而，發行酷碰券或折價券，就能提振消費嗎？先前經濟部首波規劃的振興抵用券，適用餐旅、餐廳、夜市和藝文活動，且堅持搭配國旅，所以不使用國旅的人當然用不到，對消費者誘因大為降低。

再回頭看看國民黨的「發現金」主張，其中列舉家庭主婦、弱勢家庭，以及沒有投保的勞工，都非執政黨救濟對象，但疫情來了，他們的生計難道沒受衝擊？

我建議蔡政府，提振消費與協助國人安度疫情，其實可以分開考量，也不必過度排斥消費券，尤其對於經濟弱勢或月光族，更應該直接提供補助，避免設太多限制，畢竟他們拿到補助後，「存起來」的可能性很低，一方面可以增加消費，另一方面也能維持他們基本生活無虞。

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(中時電子報)