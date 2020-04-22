這個周日迎來艦隊新增22例感染，消息一出，台股勢必又受影響。台股上周剛迎來反彈，就遇上疫情新變化，後續走勢會如何，繼續反彈？還是又要修正？投資者該怎麼應對？我們不猜測，僅關注法人動作。

上周本專欄觀察，從三大法人交叉買超的動作，台股走勢仍享有短暫的安全，連帶證明阿水分享的觀點：外資一旦回籠，台股大型股一定會有反應，也因此，台積電搭上法說會消息正面的情況下，整個台股在台積電帶動下上周台股漲勢驚人，盤中最高來到一○七○○點。這也是阿水一再強調的，操作台股不能靠感覺，而是要緊盯法人的布局來操作。

上一周三大法人在上市類股中一共買超一百六十九．五九億元，當中，外資自前一周轉賣為買後，上周共買超一百一十七．八八億元，自營賣超四十．三六億元，投信在上市類股一共買超九十二．○七億元。

有些人可能會認為內外資動作是土洋對作，但在阿水看來，自營雖賣超四十億元，但有二十二．三六億元的賣超是避險賣出，也就是自營賣出股票的認購權證，通常會跟著買現股避險，而當權證被賣出時，自營也會跟著把避險的股票賣掉，又或者當認售權證售出，自營的空單就會增加。因此，自營因散戶買賣權證而採取的避險動作，不能認作是土洋對作。

整體資料來看，外資買超金額比起前一周多出不少，不過遇上周末的疫情確診案例增加的新變化，且非境外感染而是本土直接影響，這點會不會影響外資的動作，本周值得觀察。

附表為最新的近五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。可以看到智邦及台積電在上周即上榜，表現也非常不俗。這也是為什麼阿水會一再提到，法人動作在上周及本周都會非常重要的原因。

另外，外資的動作在本周要特別注意，尤其是十大期貨交易人的留倉部位，已連續三天都是空單留倉居多，這在台股大漲時出現是有點反常的。

根據以上這些資料，阿水在本周整體操作會偏向保守一些，但不用自己嚇自己，因為外資買賣超的動作會有慣性，不會一下子改變，但因為阿水看到不太尋常的籌碼變化（十大交易人期貨留倉部位），所以讀者也可每日自行到期交所觀看此一籌碼變化，是不是翻為多單留倉，整體才會有利台股多頭的發展。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)