被尊稱為藥王與糧食之王的神農大帝，因為帶著村民開墾荒耕種，後期又為了治癒大家的疾病親嚐百草，因此在後代被從事生產與祈求健康的民眾持續供奉，不過廟裡一尊尊神像顏色不盡相同，以新北市「先嗇宮」為例，就有「紅面」與「黑面」兩種造型。

神農大帝的神像有許多顏色，根據各地的廟宇不一樣，裡面供奉的神像顏色也不一；「先嗇宮」分別有紅色的神農與黑色的神農神像。民俗學者謝宗榮表示，紅色的神農大帝手拿稻穗，別名又稱為「火官」，是專管農務的部分，傳說因神農教村民放火燒野草墾荒，因此面容被火光照的通紅，所以以紅色作為神像臉部特徵；而黑色的神農像則是因為祂後期開始嚐百草，最後因誤食有毒的植物而全身發黑過世所致。謝宗榮指出，其他廟宇的神農還有其他不同的面容，主要還是要看當地的信仰而定，「不同的傳說有許多種，舉神農為例，其他地區也有綠面與金面的神像造型。不論如何，最後如果能讓民眾的信仰得到寄託，都是好事。」

民俗學者謝宗榮表示，每間廟宇依照傳說不同，裡面供奉的神像也有不同面容。（圖／張文玠攝）

通常神農的主要供品是五穀，洪希賢指出，雖然現在已經沒有太嚴格的規定，但牛肉與肉類廟方還是會盡量避免。「其實現代社會越來越進步了，信眾不論拿什麼供品來祭拜都是代表一份心意，我在外面幫人家上民俗學的課程也常提到，廟宇就是台灣社會的信仰綜合診所，信徒來走動、燒香，祈求心中的願望，離開時能更安定、更踏實，我們看了就很欣慰了。」

位於先嗇宮內的神農大帝，有紅臉與黑臉兩種面容，紅臉主管農務，而黑臉則掌管草藥，都是相當常見的神農外型。（圖／張文玠攝）

洪希賢說，考量到疫情，今年的繞境活動停辦與否，還要看廟方最後的決定，「如果最後真的停辦，我們也會想折衷的替代辦法來舉行祭祀儀式，除了感謝第一線醫療人員的辛勤付出，我們也會衷心祈求神農大帝保佑社稷，讓疫情快點落幕。」

過去先嗇宮舉辦神農文化祭可說是有聲有色，但今年因為疫情關係，廟方尚在考慮折衷的祭祀辦法。（圖／報系資料庫）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)