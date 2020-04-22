上揚國際去年代銷案量破千億，稱霸南台灣；今年遇上世紀大瘟疫，董座林聰麟磨刀霍霍，盤算著危機入市，一面從代銷轉型跨入建設，一面進攻頂級旅遊市場及咖啡館。林聰麟交叉持股的合作公司多達 20多間，不僅鼓勵同仁創業，今年2月還廣發英雄帖招募外部加盟，籌算著3年內扶植20個新品牌，同時力拼上市櫃。

當燦坤不敵新冠肺炎疫情重創，3月底出脫53%燦星旅遊股權的消息傳開的那一刻，遠在高雄市的上揚總部傳來一聲，「可惜了！」55歲的林聰麟扼腕，錯失了危機入市的大好時機。

燦星旅遊3月底傳出股權處分消息，打算插旗旅遊業的林聰麟，對於晚了一步相當遺憾。（圖／報系資料庫）

林聰麟是南台灣第一大代銷上揚國際董事長，近5年以10倍速擴張，代銷總量從100億元發展到1000億元規模。本刊日前南下採訪疫情與房市，沒想到他一開口就嘆，「可惜因產業不同資訊取得難，沒掌握燦星旅遊股權處分的消息。」並主動出擊放話，「若中大型旅行社想歇業釋出，願整併保留員工，歡迎上門來談！」

從代銷跨界旅遊業，未免也跨太大了吧？其實，林聰麟等待進軍最愛的旅遊市場這一刻，已準備多時。

原來，在南台灣房產界呼風喚雨的林聰麟是森林系畢業，喜歡爬山、旅行，遊遍世界各地嚐美食，成立上揚後，常帶著員工、績優同仁，甚至一案一聘的跑單小姐走遍世界各地，為此還特別設置了一個「旅遊部門」，並於去年登記為「上遊旅創」。據了解，自去年10月到今年2月疫情爆發前，員工親友團平均每月已有2次出團，實戰模擬對外營運狀況。

在南部房產界呼風喚雨的林聰麟，大學念的是森林系，喜歡爬山、健行。（圖／林聰麟提供）

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(中時電子報)