今年遇上世紀大瘟疫，南台灣第一大代銷上揚國際董座林聰麟磨刀霍霍，盤算著危機入市，以新品牌「上遊旅創」進攻頂級旅遊市場，再創咖啡連鎖品牌「麟咖啡」。

眼看疫情下旅遊、餐飲業倒一片，林聰麟認為，「大家悶太久，疫情過後旅遊出國將大爆發，目前上揚VIP會員有2萬人，要開一團輕而易舉，未來還可以和代銷結合『買房送旅遊行程』。」不過正式啟動還得看疫情消長，目前他先趁勢獵人頭，吸納旅遊業高階主管。

林聰麟曾帶員工造訪義大利比薩斜塔，被讚為「最大方的老闆。」（圖／林聰麟提供）

記者好奇，「上遊旅程怎麼個『上遊』法？」林聰麟不假思索的說，跟績優員工旅遊的行程一樣，「以一天3萬起跳的高端旅遊市場為主。」

好大的手筆啊！一位上揚銷售小姐說，「績優員工住一個晚上房價3萬元的香港麗思卡爾頓酒店，吃米其林三星餐廳龍景軒，體驗高檔消費，見見世面，林董不僅教大家會賺錢，也要懂得享受。高端旅遊的經驗，讓第一線人員銷售高價建案時，也能展現出貼近高資產客層的水準與品味。」

因疫情無法出國林聰麟，現正檢視眼前這盤局，除了旅遊業，他還認真籌畫著，預計和台南「咖啡基因」的老闆李冠德於5月1日成立「麟咖啡餐飲事業」。

「李老闆是我在跑台南案場時遇到的咖啡達人，非常喜歡他沖咖啡的功夫，雖然僅見過一次面，但我請同事積極遊說了4、5年，好不容易說服李老闆，一起創立連鎖品牌。」林聰麟說。

2019年上揚的代銷總量超過1,000億元，占高雄全年推案量近半。（圖／宋岱融攝）

「麟咖啡」暫訂於台南巴克禮公園及高雄林皇宮旁各開一間店，咖啡價位約70至130元中，並以全台連鎖展店為目標。面對幾乎飽和的咖啡市場，林聰麟說：「任何事有競爭才能脫穎而出，每個咖啡品牌都有它的特色，我們也有強大的集團資源，50個建案就是50個宣傳通路，知名度很快就會起來。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)