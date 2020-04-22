上揚國際董座林聰麟磨刀霍霍，盤算著危機入市，一面從代銷轉型跨入建設，一面進攻頂級旅遊市場及咖啡館。
跨界入旅遊業或咖啡館，林聰麟一點也沒再怕，一如他當年白手起家般。出身高雄燕巢農家的林聰麟，大學畢業後擔任馬達傳動公司業務，月薪含獎金有5萬元，25歲那年，鳳中同學董上裕（現為廣誠廣告董事長）從事代銷短短2年就能開公司，入股成為聯上廣告股東，讓他好奇又納悶，「想想，我做一輩子也不可能當老闆。」於是林聰麟決定跟隨同學進入房地產代銷業。
剛進聯上，薪水只有1.2萬元，看似放棄高薪，但眼前未知的是更大的成就等著他。一張白紙的林聰麟從市調員做起，他熟背高雄推案基本資料和分析熱門銷售地段，紮實摸熟市場後跨足業務部，入行4年就負責公司營運，13年打下基礎自創門戶成立「上揚國際」。
沒想到，林聰麟一創業就抽到下下籤，碰上2008年的金融大海嘯。「當時手上有3個案子，1個接待中心搭到一半忍痛解約，2個已進場只能慢慢賣，在聯上賺到的1、2千萬全燒光，每天都在籌錢。」林聰麟想起仍心有餘悸。
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(中時電子報)
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