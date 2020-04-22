金融海嘯後，林聰麟找上以前的客戶，憑著交情吃下國揚建設「國硯」超級大案，「100億的豪宅案子給一家剛成立一年、公司資金已全盤出脫的小代銷負責，對兩家公司來說心臟都要非常大顆。」林聰麟形容已無退路，只希望拚一個代表作讓同業認識他。

當時房市尚未回溫，加上「國硯」創高雄天價，每戶總價近億，所有人不看好之際，所幸有貴人相助，這位大貴人正是科技大老葉國一。葉國一不但自己購屋，還帶著很多北部電子業老闆南下置產，造成熱潮，半年就賣掉60、70戶，讓林聰麟賺進2億資本，成為日後壯大公司規模的跳板。

當年「國硯」的動土典禮場面盛大，國揚董事長林子寬、國揚創辦人侯西峰、英業達集團會長葉國一、土銀董事長王耀興及中鋼構董事長陳振榮等重要人物齊聚一堂。（由左而右：林子寬、侯西峰、葉國一、王耀興、陳振榮）（圖／報系資料庫）

「原本業主一樓規畫成商店，林董極力說服侯老闆（國揚建設侯西峰），豪宅的一樓絕對不能有商店，但這一改，業主就要少賺好幾個億。」知情人士透露，還好林聰麟的建議被採納，後來豪宅順利賣出。

「國硯」一案，果然一炮打響「上揚」名號。之後，在不景氣或銷案陷入停擺時，林聰麟總能端出因應的策略，例如2015年「達麗全民萬歲」1字頭建案豪搭4000萬元樣品屋；或是房市低迷大坪數豪宅賣不動，提出自殺佣金換降價，盼能順銷雙贏等，都令人跌破眼鏡、嘖嘖稱奇。

上揚近期熱銷的地上權案「河堤世界」，總價408萬元可買2房，創下2小時銷售100戶的佳績（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)