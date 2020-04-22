上揚國際董座林聰麟的代銷事業，從創立碰上2008金融危機，燒光2000萬元創業基金，到去年代銷總量破千億，另個成功秘密就是「上揚們」。

林聰麟喜歡結交朋友與人為善，相信團結的力量可以一起往上，早期朋友問要不要投資，他一口答應就入股，造就現在看起來錯綜複雜的投資網絡，包括藏美建設、三嘉建設、鋭揚建設、吉圃建設、富築廣告、景銳國際、悅揚國際、藏和建設…等都有他一份，南台灣7成推案都掌握在上揚們。

「有些是直接入股公司，有些是合資買地推案，持股比例都不同，除了自家同仁獨立出去的公司，其他投資比例多落在3成，同業應該沒有一個人交叉持股比我更複雜。」林聰麟笑說。

此外，林聰麟開出的待遇及獎金都領先同業3成以上，他不吝嗇給予年輕人機會，年紀最小的處總經理僅35歲。不怕後浪推前浪，林聰麟也鼓勵內部員工創業晉升事業夥伴。「每個人都想當老闆，你怎麼走出來，別人也會怎麼走出去，所以我也鼓勵年輕人創業，負擔更大的責任。」

有感代銷人才培育不容易，上揚採取扁平化的管理方式，9至12人編為1處，便可同時解決人才培育與流動的問題，到現在已經有10幾個團隊成型，其中像是景銳、富築等等，都已經從上揚獨立出去。」林聰麟說，若員工創業有資金困難，都願意協助、互相成就，一起開創新品牌。

有企圖心的年輕人，都能在上揚開創一片天，圖為35歲的上揚高雄營業五處總經理林毅與其團隊。（圖／宋岱融攝）

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(中時電子報)