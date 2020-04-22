近期，林聰麟也積極拓展中北部，但他不以上揚品牌揮軍北上，而是開放「加盟」，尋找在地合作夥伴，以快速拓展陌生市場。但今年2月才發出英雄帖就碰上疫情，他擔心一合作就胎死腹中，所以暫緩外部加盟腳步，內部創業則會持續推動，「上揚能提供多年累積的市場經驗與資源，大量採購發包壓低成本，降低創業者初期的陣痛，預計3年內，內外部扶植新品牌希望達20個。」

此外，林聰麟也努力將代銷逐漸轉為自建自銷。去年代銷50案總銷共1000億元，自建案100億元，「今年是上揚代銷轉建設的分水嶺，代銷縮水成30案800億元，自建案仍維持100億元。」林聰麟解釋，「自建案獲利能力比代銷強，掌握度更高，未來重心及資源轉移到建設上，代銷接案將大幅減少，預計明年自建案及代銷量將各半，分別約10至15件。」

上揚在南台灣坐大後，也吸引不少同業或異業上門合作，甚至是合作上櫃，但他最大的考量是從中如何照顧員工和主導權還在不在手中。不過他也不否認，當排除對外合作，自己也有自籌拚上市櫃的企圖，依他估計自籌時間可能要3到5年，不排除任何一種可能，「兩種選項都有在規畫！」無論如何，疫情中危機入市及積極轉型的林聰麟，是否再蒙幸運之神眷顧，令人期待。

林聰麟打算將動輒上億的代銷廣告費，轉為邀請張惠妹開演唱會的資金，邀請會員聆聽，順便介紹新建案。（圖／報系資料庫）

最後，林聰麟還拋出了一個瘋狂想法，當上揚會員人數達5萬人時，希望包下高雄小巨蛋辦一場張惠妹演唱會，同時結合房屋銷售。「花1億元行銷費不如花1億元辦演場會，把搭接待中心和打廣告的費用省下來回饋客戶，同時拚1天完銷。」林聰麟霸氣宣告。

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(中時電子報)