邱勝翊（王子）睽違3年推出新作品《覆活》，力求突破的他，宣傳模式有意比照三鳳製作（三鳳）的夯劇《想見你》，在映前映後開直播帶動話題。沒想到製播《覆活》的八大電視台（八大），對宣傳新戲的態度不同調，演員們只好自力救濟，任容萱端出姊姊任家萱（Selina）在直播時留言加持，王子更是找上三鳳出人出力，幫忙提升直播質感，為拉抬收視相當賣力。

為了宣傳新戲《覆活》，王子幾乎把電視、網路和平面的通告都跑遍了。3月25日晚間八點半，他和任容萱、吳岳擎等人，結束購物公司的直播活動後，在大批粉絲的簇擁下搭計程車離開，一行人前往附近的居酒屋祭五臟廟。席間眾人邊吃邊聊，氣氛相當熱絡，儘管已經是晚間九點半，但王子臉上看不出絲毫倦容，還數度開懷大笑，可見心情相當好。

工作結束後，王子（右1）和任容萱（左1）、吳岳擎（右2）、姚以緹（右3）等人一同離開。（圖／本刊攝影組）

深夜十一點，大夥兒吃飽後離開餐廳，走向停在路邊的任容萱座車，王子彎腰向車內的駕駛打招呼，接著任容萱從車上抱出寶貝愛犬見客，王子和眾人又聊了一會兒後，便獨自搭車離去。

見到在外頭等候的大批粉絲，王子親切地與他們近距離互動。（圖／本刊攝影組）

先前本刊曾收到風聲，指王子在《覆活》播出期間，對大小事都會發表意見，但抽絲剝繭後，可了解他是太過求好心切導致。後來又傳出，王子想比照夯劇《想見你》的模式，在每集《覆活》映前映後開直播，卻遭電視台拒絕。

一行人到居酒屋用餐，王子與工作人員邊吃邊聊，氣氛融洽。（圖／本刊攝影組）

此消息確實也有跡可循，本刊記者觀察，《覆活》只有第一集的映前映後直播，是透過官方的臉書粉絲專頁，八大不但提供設備，還有手板、小活動等環節，相當用心；但自第二集至今的直播，則只在王子的臉書粉絲專頁進行，《覆活》的臉書小編再轉發，形成相當詭異的局面，且不論是器材、燈光、場地和演員的妝髮完整度，都與第一集的直播水準落差相當大。

任容萱從車上抱出愛犬向大家道別後，眾人就地解散。（圖／本刊攝影組）

據悉，演員們曾想與八大爭取每一集都開直播，八大卻以「公司有自己的制度，原本就沒有這個規畫」為由拒絕。畢竟以電視台規格開直播，相當勞師動眾，且播出時間是周末，映後直播結束時已超過半夜十二點，的確可能耗費相當高的人事成本及心力。

對此宣傳不同調，王子的經紀公司華研表示，大家都很努力為戲宣傳，八大也很認真開了宣傳會議，討論很多策略，大家配合良好，且在王子生日時精心策畫找來曾沛慈一起幫他慶生，讓他很感動，請大家多關注劇情。

八大僅在《覆活》播出第一集時，籌備映前映後直播，截至目前為止，就沒再以官方帳號開直播了。（圖／翻攝自臉書）

而八大電視則表示 ，「覆活」宣傳從去年9月即啟動，宣傳期超過半年，行銷預算破百，電視台整合傳統與OTT新媒平台愛奇藝台灣站、LINE TV等資源，擴展收視族群，爭取最大曝光效益；演員群透過社群媒體影響力增加作品討論度，雙方最終目的都在創造《覆活》網路聲量，因此《覆活》播出第四集網路聲量躍居全台排名第4。

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(中時電子報)