《覆活》除首集有八大舉辦直播，但後續就只能靠演員自力救濟，其中吳岳擎就親自與許多店家洽談合作直播場地，王子則看中三鳳在《想見你》播出期間，開直播吸人氣的成功經驗，出面向三鳳的製作人求援。

據了解，演員們靠自己做了第二場直播後，發現燈光是個需要亟需克服的問題，三鳳不但大方無償出借燈光器材，三鳳工作人員還曾到直播現場支援。三鳳如此力挺王子，源於2017年王子演出三鳳製作的偶像劇《稍息立正我愛你》，去年三鳳拍攝《想見你》，也邀王子客串演出，雙方的默契與情誼都不在話下。

柯佳嬿（右）、許光漢（中）和施柏宇（左）主演的《想見你》暴紅，宣傳模式也被王子拿來參考。

由於《覆活》的演員們都想盡力為戲宣傳，據了解，任容萱也曾透過經紀人向電視台高層爭取幫忙直播，被電視台摸頭後，一度妥協，但王子尤其在乎作品成敗，又多次出面向八大溝通，也出現「難搞」、「意見很多」的傳言。

不過，4月11日《覆活》第三集播出時，正好接近王子的生日，八大不但慎重為王子慶生，請來曾沛慈現身直播，給了他一個大驚喜。

對此宣傳不同調，王子的經紀公司華研表示，大家都很努力為戲宣傳，八大也很認真開了宣傳會議，討論很多策略，大家配合良好，且在王子生日時精心策畫找來曾沛慈一起幫他慶生，讓他很感動，請大家多關注劇情。

日前八大幫王子慶生，還找來曾沛慈當神祕嘉賓，讓王子又驚又喜。（圖／翻攝自王子臉書）

而八大電視則表示：「覆活」宣傳從去年九月即啟動，宣傳期超過半年，行銷預算破百，電視台整合傳統與OTT新媒平台愛奇藝台灣站、LINE TV等資源，擴展收視族群，爭取最大曝光效益；演員群透過社群媒體影響力增加作品討論度，雙方最終目的都在創造《覆活》網路聲量，因此《覆活》播出第四集網路聲量躍居全台排名第4。

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《覆活》主角們曾找來好友王傳一（前排左１）、李國毅（前排右１）、鍾欣凌（後排右１）及江沂宸（後排左１），幫忙宣傳該劇。

(中時電子報)