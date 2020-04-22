《覆活》女演員對戲付出的心血，與王子相比不遑多讓，除了姚以緹從台南趕來台北參加直播，任容萱更是不時充當直播秀主持人，還「推坑」姊姊Selina追劇，相當捧場的Selina，也常在直播時留言炒熱氣氛，還抱怨任容萱連親姊姊都不願意劇透。因為任容萱在劇中飾演律師，Selina便留言誇她「容容演得很好，我都想問她法律問題了。」卻遭任容萱當眾打槍：「拜託不要問我，去問妳的朋友！」

由於Selina的前夫張承中就是律師，王子嗅到話題的敏感氣氛，趕快出聲打斷，任容萱的反應也很快，立刻接話：「幹嘛？朋友怎麼了嗎？她們公司也有法律顧問啊！」被妹妹捉弄的Selina只好回擊：「妳是喝酒了嗎？」卻又遭任容萱嗆聲：「妳不要一直占版面好不好。」看到姊妹倆的逗趣互動，王子也趕緊向弟弟邱宇辰喊話：「看人家姊姊都有來留言，弟弟真的是不可靠欸！」看得出主角們為了宣傳，都不惜搬出自家人。

王子和任容萱在劇中是生命共同體，其中一人多活一天，另一人的壽命就會少一天。（圖／八大電視提供）

任容萱也在直播時爆料，王子會在各大社群平台潛水，只要有網友貼出《覆活》相關的影片或心得，王子幾乎都會留言感謝。目前《覆活》已播出四集，獲得不少正面評價，還被《網路溫度計》選為「好評影響力第一名」的台劇，相當不簡單。

求好心切的王子，對新戲的大小事都相當在意，卻因此傳出「難搞」。（圖／莊立人攝）

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(中時電子報)