三立當家花旦陳子玄去年驚傳結束4年婚姻，與同為演員的老公陳建隆分手，並透過經紀公司強調離婚不涉及家暴和第三者，但本刊接獲爆料，指陳建隆曾對3歲的兒子動粗，連續爆打3巴掌，而陳子玄非但沒有出面制止，還躲在角落錄影蒐證，並以此為證據要求離婚，與她不斷營造的好媽媽形象大相逕庭。

4月7日下午，陳子玄首度代言公益大使，出席唐氏基金會活動，為弱勢家庭募集母親節蛋糕，在鏡頭前，她侃侃而談照顧遲緩兒的辛苦，雖然近日無戲可拍、通告大減，但似乎在慈善中找到演藝事業的新定位。

陳子玄日前擔任公益大使，為弱勢家庭募集母親節蛋糕，擺出好媽媽形象。（圖／報系資料照）

而陳子玄離婚後現身螢光幕的頻率大減，卻常在臉書貼出照片與兒子「放閃」，受訪時還說自己最想收到的母親節禮物，是兒子的親吻擁抱，聽到孩子說「愛你」就心滿意足，字字句句都透出母性光輝，日前也首度鬆口與前夫陳建隆復合可能，表示會「順其自然」。

陳子玄去年10月結束4年婚姻，與大她15歲的前夫陳建隆簽字離婚，雙方當時都表明「沒有爭吵、沒有第三者」，此決定是「和平理性」溝通後的結果，但本刊調查發現，2人離婚原因並不單純。

根據本刊接獲的影片，陳建隆去年9月時曾對孩子動粗，當時不到3歲的兒子疑惹爸爸不開心，被陳建隆要求罰站，年幼的孩子腳軟癱倒，陳建隆卻用雙手把兒子架起，用右手暴打兒子3個耳光，清脆的巴掌聲在寂靜室內更顯得刺耳，孩子原本白皙的臉龐上，也立即浮現怵目驚心的紅腫。

陳建隆被前妻陳子玄拍下對小孩動粗的畫面，形象崩壞。（圖／讀者提供）

更讓人心疼的是，身為遲緩兒的兒子無力反抗父親暴行，起初還因疼痛而發出哀號，立刻被爸爸嚇得噤聲，其臉頰刺痛難耐，小小的手掌好一會才放到傷處輕撫，他挨打後睜大眼看著爸爸，隨即癟嘴低下頭，將抽泣和哽咽吞進喉嚨中，不敢再發出任何聲音惹怒眼前的男人。

此時的陳子玄則在牆壁後方目睹全程，她先是錄下陳建隆的破口大罵，見陳建隆起身，還慌張地躲到角落繼續錄影，眼睜睜看著孩子遭不當對待，非但沒有出面制止，反而繼續用手機拍下枕邊人的動粗，以此當做要求離婚的籌碼。

陳子玄與同為演員的陳建隆之前時常在臉書上PO文放閃，沒想到去年突然閃離，表示兩人「溝通不良」、「個性不合」。（圖／翻攝臉書）

本刊透過管道聯絡陳建隆，但他訊息、通話皆未回覆，至截稿前無法取得他的回應，陳子玄則全面否認指控，表示離婚時已發表聲明，強調絕無第三者或家暴等情事。

截稿前，記者致電台北市家庭暴力防治中心報案，同時把相關證據交給家防中心，家防中心對該案件表達高度重視，接案後將立刻介入調查。

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(中時電子報)