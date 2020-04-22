鄉土劇女星陳子玄與《戲說台灣》一哥陳建隆，去年底宣告結束4年婚姻，離婚後雙方仍時常在臉書「曬娃」，營造好爸爸、好媽媽形象，本刊卻接獲爆料，指陳建隆曾對獨子動粗，因孩子腿軟站不穩，便狠狠打了他3巴掌，小孩被打到「不敢哭出聲」，讓人十分心疼。

據了解，陳子玄與陳建隆在2015年結婚，2017年生下兒子，但孩子一出生就患有喉頭軟化症和舌頭後倒症狀，此後又被診斷出癲癇，目前已經3歲，智力卻僅有一歲半。在父母離婚後，他時常在陳建隆與陳子玄的臉書上出現，鏡頭前總展現天真笑容，外界卻不知他曾遭暴力對待。

根據爆料影片，去年九月，當時不到3歲的兒子疑惹爸爸不開心，被陳建隆要求罰站，年幼的孩子因害怕而放聲大哭，更腳軟難以站穩癱倒，稚兒在地板抽蓄哭泣的畫面沒讓陳建隆心軟，反更加激起他的怒氣。

在畫面中，陳建隆坐在沙發上，先是抓住兒子的肩膀，孩子因畏懼而不斷閃躲，發出驚恐尖叫聲後再度跪倒，陳建隆則用雙手把兒子架起，頓時狠狠打向兒子的臉頰。

根據讀者提供的影片，陳建隆先是狠狠地把小孩抓起來，接著快速又用力的狠甩3巴掌，小孩被打後摀著臉、完全不敢吭氣的聽訓。（圖／讀者提供）

「站起來，叫你站好聽不懂是不是！」陳建隆怒斥兒子還不解氣，接著用右手狠狠打了兒子3個耳光，清脆的巴掌聲在寂靜室內更顯得刺耳，孩子原本白皙的臉龐上，也立即浮現怵目驚心的紅腫。

更讓人心疼的是，身為遲緩兒的兒子無力反抗父親暴行，起初還因疼痛而發出哀號，立刻被爸爸嚇得噤聲，其臉頰刺痛難耐，小小的手掌好一會才放到傷處輕撫，他挨打後睜大眼看著爸爸，隨即癟嘴低下頭，將抽泣和哽咽吞進喉嚨中，不敢再發出任何聲音惹怒眼前的男人。

本刊透過管道聯絡陳建隆，但他訊息、通話皆未回覆，至截稿前無法取得他的回應，陳子玄則全面否認指控，表示離婚時已發表聲明，強調絕無第三者或家暴等情事。

截稿前，記者致電台北市家庭暴力防治中心報案，同時把相關證據交給家防中心，家防中心對該案件表達高度重視，接案後將立刻介入調查。

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(中時電子報)