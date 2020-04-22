鄉土劇當家花旦陳子玄去年底宣告結束4年婚姻，雙方當時強調分開是「和平溝通」的結果，且仍把彼此當成家人，但本刊接獲爆料，指2人感情不睦已久，還曾互相言語攻訐，連鄉土劇「一姊」李燕都被拖下水。

據了解，陳建隆在離婚前曾多次情緒失控，根據讀者提供的影片，陳子玄當時正與陳建隆發生爭吵，她趁隙打開手機錄影，夫妻倆互相攻擊，陳子玄也失去平時的優雅甜美，其頭髮毛躁凌亂，皮膚因憤怒和哭泣而泛紅，陳建隆則步步相逼，指著陳子玄鼻子飆罵，更斥責她「只想到自己的需求」。

讀者提供陳建隆與陳子玄大吵的影片，陳子玄失去了平時的優雅甜美，皮膚因憤怒和哭泣而泛紅，陳建隆則不斷飆罵。（圖／讀者提供）

「李燕他媽的是個神經病，妳身邊最好的還是個神經病。」在影片中，陳建隆先是質問陳子玄身邊有誰，話鋒指向其閨蜜李燕，表示她心態不正確，至今才會孤身一人，更諷刺的說「還想要得到愛」。

陳子玄聽到好友受辱，反擊詢問陳建隆為何要「傷害別人」，陳建隆則說李燕是個「血淋淋的例子」，並表示對人要尊重互相，不是「我今天想要你就要你來，我今天想要你怎麼樣就怎麼樣」，指責陳子玄「永遠都想不通」。

李燕與陳子玄同為鄉土劇當家花旦，兩人私交不錯，李燕遭爆耍大牌負面新聞時，陳子玄還發文相挺。（圖／翻攝李燕臉書）

陳子玄不認為自己的行為有問題，反問陳建隆「她哪裡做錯，我們又哪裡做錯」，陳建隆則長嘆一口氣，只拋下一句「等到你年紀到就知道了」。可見冰凍三尺非一日之寒，夫妻間情感早已出現裂痕。

本刊透過管道聯絡陳建隆，但他訊息、通話皆未回覆，至截稿前無法取得他的回應，陳子玄則全面否認指控，表示離婚時已發表聲明，強調絕無第三者或家暴等情事。

截稿前，記者致電台北市家庭暴力防治中心報案，同時把相關證據交給家防中心，家防中心對該案件表達高度重視，接案後將立刻介入調查。

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(中時電子報)