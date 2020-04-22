新一代鄉土劇女神陳子玄日前結束短短4年的婚姻，但本刊調查，陳子玄密謀離婚多時，還在「高人」指點下蒐證，拍攝陳建隆情緒失控、狠打孩子的影片，陳建隆自認付出良多而不願離婚，但被人抓住軟肋也只能妥協。

據了解，陳建隆個性暴躁易怒，夫妻倆在離婚前就曾多次爭吵，雙方關係也因此降到冰點，陳子玄因而求助「密友」，聽從建議拍攝陳建隆的家暴影片，並以此把柄要脅離婚。

為何陳子玄想方設法要結束這段婚姻？據悉，陳子玄幼年家境富裕，但父親生意失敗，在她14歲時宣告破產，全家承擔2000多萬元債務，陳子玄16歲就開始打工，20歲時就客串連鄉土劇，因其姣好外型和精湛演技一炮而紅。

陳子玄父親在節目上承認把女兒寵到「驕縱」，陳建隆當時就反擊岳父，指自己要扛下嬌寵的結果。（圖／衛視提供）

但陳子玄25歲就步入婚姻，並在2017年生下兒子，演藝事業也因此受到影響，從電視台當家花旦退居成二線女星，去年初加入《炮仔聲》劇組，卻只演了6集就消失大半年，野心勃勃的陳子玄不甘被冷落，加上與陳建隆感情不睦，便開始謀劃離婚。

陳子玄也因此求助多名密友，在高人指點下拍攝陳建隆家暴影片，以此作為籌碼，陳建隆百般不願也只能妥協簽字。

陳子玄與陳建隆曾是公認的模範夫妻，現卻傳出陳建隆曾對孩子動粗。（圖／翻攝臉書）

本刊透過管道聯絡陳建隆，但他訊息、通話皆未回覆，至截稿前無法取得他的回應，陳子玄則全面否認指控，表示離婚時已發表聲明，強調絕無第三者或家暴等情事。

截稿前，記者致電台北市家庭暴力防治中心報案，同時把相關證據交給家防中心，家防中心對該案件表達高度重視，接案後將立刻介入調查。

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(中時電子報)