三立當家花旦陳子玄去年底情斷大她15歲的前夫陳建隆，雙方當時還發表聲明，表示「沒有爭吵、沒有第三者」，此決定是「和平理性」溝通後的結果，但本刊接獲爆料，指陳子玄手中握有陳建隆家暴影片，陳建隆不願簽字也只能妥協，他也2度在深夜洩憤發文，顯見離婚另有隱情。

由於陳子玄握有陳建隆家暴影片，陳建隆百般不願也只能妥協簽字，雙方離婚後還曾在臉書惡言相向，陳建隆怒火中燒卻無法明說，竟在深夜暴氣，怒嗆新聞報導解恨。

離婚消息曝光後，《三立》曾報導2人分開導火線，是因溝通不良加上個性無法磨合，陳建隆卻在新聞下方留言，怒斥「你們在寫什麼東西」，痛罵提供消息者「混蛋」，更暗示離婚原因並不單純。

陳建隆與陳子玄離婚時曾發表聲明，表示是理性溝通的結果，此後卻屢在臉書暴走，甚至在新聞粉絲團留言怒斥「混蛋」、「荒唐」。（圖／翻攝臉書）

「這家是我一磚一瓦蓋起，豈是一個小小的溝通不良就能瓦解。」陳建隆在貼文中質問消息來源，更認為他苦心經營家庭，被摧毀絕對不是因為這個荒唐的原因，強調「就算毀了還是我辛苦經營的家」。

此外，陳子玄去年10月曾發文，表示「不要再留戀，渣男就是在賭妳離不開他」，當時就有人猜測陳子玄稱的「渣男」在暗指陳建隆，陳建隆當下沒有做出任何反應，時隔2個月後卻又在臉書反擊。

「不要泯滅良心到這種程度，真的很難看又天理難容！」陳建隆隔空喊話，表示如果陳子玄貼文中的渣男與他無關，可以心安理得地過生活，但若是在隱喻他，便該「留一點後路給自己，多做點善事」，接二連三的貼文也顯示，兩人分手原因另有隱情。

陳建隆去年底在臉書上發文要陳子玄「不要泯滅良心到這種程度，真的很難看又天理難容！」（圖／翻攝臉書）

本刊透過管道聯絡陳建隆，但他訊息、通話皆未回覆，至截稿前無法取得他的回應，陳子玄則全面否認指控，表示離婚時已發表聲明，強調絕無第三者或家暴等情事。

截稿前，記者致電台北市家庭暴力防治中心報案，同時把相關證據交給家防中心，家防中心對該案件表達高度重視，接案後將立刻介入調查。

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(中時電子報)