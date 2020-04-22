三立當家花旦陳子玄2017年生下兒子，但孩子一出生就病魔纏身，陳子玄常在鏡頭前談照顧多病兒的辛苦，更多次淚灑攝影棚。但本刊調查發現，陳子玄在離婚後明知前夫陳建隆有動粗紀錄，卻仍將孩子交由前夫家照顧。

據了解，陳子玄的兒子出生3周就患有喉頭軟化症和舌頭後倒症狀，此後又被診斷出癲癇，還是名遲緩兒，目前已經3歲，智力卻僅有1歲半，陳子玄還曾表示，自己為了孩子差點罹患憂鬱症。

陳子玄在節目上說，出月子中心把孩子帶回家的第1天，就發現兒子的嘴唇從粉紅色轉為白色，最後再變成黑色，晚上又發現孩子「不會動」了，她連忙將兒子送醫，並含淚簽下麻醉切結書，6個月大時又被診斷出癲癇，因藥物副作用和過去缺氧的關係，兒子被確診為遲緩兒，學習速度比其他孩子晚1年。

每每在節目上談到兒子，陳子玄的語氣總帶著滿滿不捨心疼，更數度淚灑攝影棚，兒子日前遭「退學」，陳子玄也在臉書發文，自責「不是個好媽媽，不賢慧不溫柔也沒有體力」，字字句句都透著母性光輝，也因此累積大批粉絲支持。

陳子玄2015年在《世間情》中飾演「失控姊」金佩芳，因嗆辣自然的演技暴紅，至今累積56萬粉絲。（圖／翻攝三立）

但本刊調查發現，陳子玄看似對兒子情真意切，而小孩的主要照顧責任卻由陳建隆負責，陳建隆在結婚後就淡出演藝圈，專心經營寶石事業並照顧多病的兒子，且離婚後陳子玄根本無意把孩子帶在身邊。

知情人士透露，陳子玄一心都在演藝事業上，明知陳建隆曾經動粗，卻放心把孩子交給前夫家人照顧，這對孩子不知是好是壞。

陳建隆出道超過20年，是《戲說台灣》系列的固定班底，古裝劇當家小生帥氣形象深植人心。（圖／翻攝三立）

本刊透過管道聯絡陳建隆，但他訊息、通話皆未回覆，至截稿前無法取得他的回應，陳子玄則全面否認指控，表示離婚時已發表聲明，強調絕無第三者或家暴等情事。

截稿前，記者致電台北市家庭暴力防治中心報案，同時把相關證據交給家防中心，家防中心對該案件表達高度重視，接案後將立刻介入調查。

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(中時電子報)