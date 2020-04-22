鄉土劇新生代女神陳子玄去年7月才在臉書放閃老公，去年11月還向陳建隆公開喊話，表示自己「想過生日」，實際上2人卻在去年10月就已經簽字，說斷就斷的感情也讓大眾懷疑離婚原因並不單純。

本刊調查，陳子玄本名陳怡安，最初是以女子團體「台灣女孩」出道，10年前簽進三立，並參與多部鄉土劇和偶像劇拍攝，2015年在《世間情》中飾演「失控姊」金佩芳，因嗆辣自然的演技暴紅，她也開始累積大批粉絲，成為本土劇新生代女神。

陳建隆則出道超過20年，古裝劇當家小生帥氣形象深植人心，是《戲說台灣》一哥，還曾出演《世間情》、《甘味人生》等多部知名戲劇，與陳子玄在《家和萬事興》中結識，2016年中更被爆出交往同居，陳建隆為愛放棄演藝路，果斷離開三立，此後便淡出螢光幕，僅零星演出鄉土劇。

2016年9月，陳子玄宣布懷孕消息，並證實與陳建隆已秘婚1年半，2人還甜蜜曬出結婚證書，陳建隆更高調宣示主權，要其它追求者「放棄死心」，陳子玄也曾感謝命運安排，認為他們差15歲卻相當契合、沒有代溝，羞喊「真的是很美好的事情」。

去年7月，陳子玄還「假抱怨真放閃」，在臉書上貼出2人的合照，嗔怪陳建隆婚後身材變形，認為他「婚前婚後騙很大」，陳建隆也用搞怪照片回應，自嘲「我減肥你就要煩惱了，傻傻的你」，當時感情看似仍然深厚。

去年11月，經紀公司幫陳子玄過生日，被問到陳建隆送她什麼生日禮物時，陳子玄則回應，這幾年都跟老公說「不用幫我過生日」，陳建隆也相當「聽話」，還真的就沒有幫她過，她自然也沒有禮物可以收，她也趁機喊話：「老公，我說不過生日，只是說說而已！」

夫妻倆的甜蜜話語言猶在耳，2人實則在去年10月就已簽字，離婚後仍能在大眾面前自然「曬恩愛」，陳子玄的高超演技也讓人咋舌。

本刊透過管道聯絡陳建隆，但他訊息、通話皆未回覆，至截稿前無法取得他的回應，陳子玄則全面否認指控，表示離婚時已發表聲明，強調絕無第三者或家暴等情事。

截稿前，記者致電台北市家庭暴力防治中心報案，同時把相關證據交給家防中心，家防中心對該案件表達高度重視，接案後將立刻介入調查。

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(中時電子報)