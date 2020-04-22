中央流行疫情指揮中心4月9日下令全國酒店舞廳停業後，喜好夜生活的民眾隨即轉戰私人會館。本刊直擊一處隱身在信義區億元豪宅內的辣妹招待所，不但以勞斯勞斯當交通車接送客人，甚至連警界高官都熟門熟路出入此處。

本刊調查，這間隱身在豪宅的招待所「88會館」相當低調，每當有活動時，晚間8點多就會派出一輛黑色勞斯萊斯以及Land Rover休旅車作為交通車，分別載來多名男客，接著在1小時後，多名身材火辣的女子再陸續進入會所。

豪宅招待所一切以「高規格」接待，特別用勞斯勞斯當作在送客人的交通車。（圖／讀者提供）

招待所走高檔路線，除了以勞斯勞斯當交通車外，出入的人物也不簡單，2018年10月23日晚間，88會館有場宴請警界高層的聚會，當天有10多名客人，其中有位神情嚴肅的中年男子，儼然一副熟門熟路的樣子，領著賓客進入招待所，但定睛一看，竟然是某位位階相當高的警界高層，而當天聚會結束後高官還「禮貌性」的陪客人到門口。

住戶懷疑該處有營業行為，卻求助無門，向國稅局告發，同時去函地檢署檢舉，最後卻都因事證不足、查無不法。住戶們深感困擾，因為會館就在住家樓下，不僅憂心家人和社區安危，更怕會成新冠疫情社區感染的引爆點。

88會館常有政商名流租借辦招待活動，住戶控訴：「他們都會Call來一群小姐，簡直是把豪宅當酒店！」（圖／讀者提供）

針對有私人會館隱匿豪宅一事，轄區信義分局吳興所所長周復原表示，他擔任所長1年多，知道轄區內有這間私人招待會所，但根據報案資料只有一件檢舉「妨害安寧」。不過記者求證住戶，住戶表示今年3月至今報警3次，最近1次為本月10日晚間6時許，住戶以該會館辦外燴違法使用後院公共場所為由報案，但一直到隔天警察都未出現。

本刊另外致電該名出入會館的高階警官，高階警官表示，當天是其他同仁舉辦的聚會，他與妻子應邀出席，並不知道該處是私人招待所，簡單致意後離去。

台北市警局表示，根據民眾檢舉，將會嚴辦該處私人招待所，並清查派出所所長是否有疏失。

每次都是先有民眾進入會館後，過一會就會有大批辣妹湧入，而且每次都直奔櫃台登記，相當熟悉環境。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)