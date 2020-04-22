本刊直擊信義區松勤路88號豪宅，1到3樓是一處隱密私人招待所，出入的人物都大有來頭，包括名模錢帥君、林嘉綺、歌手周興哲、甚至高階警官也曾出入其中。錢帥君也常跟一群朋友來開趴，去年生日在此辦慶生會，一群人玩得盡興，錢帥君IG上還寫到「生日趴都過完2天，現在才回神」。

錢帥君是會館常客，常在IG上分享到招待所開趴的照片影片。今年3月5日，她和友人聚餐之後一群人轉往「88會館」續攤，錢帥君一身輕便短褲造型，頭戴棒球帽，露出一雙修長美腿，還揪兩名友人跳起夯舞「Any song」氣氛嗨到不行。

而去年錢帥君的生日趴同樣辦在「88會館」，當時她邀請30多名朋友一起慶祝，錢帥君的名媛姑姑錢德月，以及歌手周興哲、超模林嘉綺等人都出席。當晚錢帥君一襲細肩帶超低胸紅色亮片裝，深V設計開到胸下，大秀C奶，還和17名男性友人一起合照，可說是「綠葉叢中一點紅」。

錢帥君去年生日就辦在「88會館」，她還PO文表示「生日趴都過完兩天了，今天才回神」。（圖／翻攝IG）

而本刊透過FB、IG等聯繫藝人錢帥君，但直至截稿前，都未取得回應。

信義分局吳興所所長周復原表示，自己上任所長1年多，知道轄區內有這間私人招待會所，但根據報案資料只有一件檢舉《妨害安寧》。不過記者求證，住戶表示光是3月至今報警3次，最近1次為本月10日晚間6時許，由於正值新冠肺炎疫情，招待所出入男女太多非常吵雜，住戶以該會館辦外燴違法使用後院公共場所為由報案，但一直到隔天警察都未出現。

記者致電該名高階警官，高階警官表示，當天是其他同仁舉辦的餐會，他與妻子應邀出席，並不知道該處是私人招待所，簡單致意後離去。

台北市警局表示，根據民眾檢舉，將會嚴辦此私人招待所，並清查派出所所長是否有疏失。

據傳招待所的老闆之一就是錢帥君的富商丈夫，他行事低調神秘，也曾出現在招待所。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)