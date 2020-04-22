位在信義區豪宅裡的私人招待所「88會館」，之所以會吸引藝人名流，高階警官流連其中，主要是因為這處豪宅私人招待所超高檔，租客梁先生特地花了1年多的時間裝修，裡面一應俱全，堪稱「皇家級裝潢」；甚至活動開趴也曾請到米其林3星餐廳廚師來外燴，招待金字塔頂級客群。

本刊調查，招待所1樓是私人餐廳附設廚房，曾拿下米其林3星餐廳的君品酒店「頤宮」大廚都曾被請來此處外燴，裡頭還有張能容納20幾個人的大圓桌，也設有飯後休憩的沙發區。而2樓的「遊樂區」設備更讓人眼花撩亂，不但有DJ台，如同夜店規格的聲光音響，還有一個小舞池可以尬舞。

88會館位在信義區中的超級蛋黃區，正對台北101。（圖／黃威彬攝）

除此之外，還設有吧檯、KTV、撞球桌、飛鏢機，外加拉Bar機，以及2組超大型沙發，客人們到這想賭博、撞球、唱歌通通沒問題，50坪的遊樂空間至少可容納超過40人。

而招待所的3樓是房間區，有4間房間供客人「闢室談心」，除了設備一流，也為了方便招待客人，還特別設置3位男管家和2名祕書服務來賓。

88會館特地花了一年多的時間裝修，並配合豪宅規格一律走超高檔路線，堪稱「皇家級裝潢」。（圖／讀者提供）

針對有私人會館隱匿豪宅1事，轄區信義分局吳興所所長周復原表示，他擔任所長1年多，知道轄區內有這間私人招待會所，但根據報案資料只有1件檢舉「妨害安寧」。不過記者求證住戶，住戶表示今年3月至今報警4次，最近1次為本月10日晚間6時許，住戶以該會館辦外燴違法使用後院公共場所為由報案，但一直到隔天警察都未出現。

88會館位在2樓的「遊樂區」設備讓人眼花撩亂，有撞球桌、拉Bar機、吧檯、KTV等。（圖／讀者提供）

台北市警局表示，根據民眾檢舉，將會嚴辦該處私人招待所，並清查派出所所長是否有疏失。

律師江皇樺表示，由於招待所位在民宅，警方無權入內臨檢或搜索，除非有住戶檢舉內有吸毒等違法情事，警方才能申請搜索票進入。江皇樺不諱言說，「這類招待所通常都有防備，要查到不法情事會很困難」。另外，如果社區管委會已告知房東，房客將住家做為私人招待所，同時又有犯罪行為，假設未來查獲不法，法律上房東將以「共犯」視之。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)