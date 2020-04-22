小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（22日）新聞重點。

【1】磐石艦風暴 2將領拔官！國防部長、海軍司令自請處分

敦睦艦隊磐石艦官兵染疫並爆群聚感，軍方卻一再隱匿，引發公憤。國防部長嚴德發昨晚就官兵染疫對造成社會不安，並對官兵和家屬帶來困擾，向全體國人致歉。嚴德發說，已向蔡英文總統自請處分，包括請辭都接受。他宣布首波懲處，海軍司令劉志斌自請處分，海軍艦指部指揮官高嘉濱中將調職，海軍敦睦支隊長陳道輝少將調職。

【2】怠惰開庭 法官遭送職務法庭

前台北地方法院法官張耀宇因遲到來不及開庭，竟謊稱電腦故障延後開庭，還曾未到庭，之後再補請假，另他因未及時裁判導致收容人多關了6天，監察院通過彈劾，認定他嚴重斲傷司法威信，送交司法院職務法庭審理。

【3】陸思考 兩岸關係砍掉重練

從陸客來台自由行喊卡、暫停陸生來台就讀，再到ECFA中止的聲音，過去馬政府時代創造的兩岸交流榮景正不斷流逝。北京涉台人士指出，在蔡英文高票連任後，大陸正考慮將兩岸關係推倒重建、砍掉重練。北京聯合大學台研院副院長李振廣表示，大陸的對台善意不斷遭惡意回應，讓這些善意難以持續，畢竟要對內向大陸民眾交代，他認為520蔡的講話，是個重要觀察節點，若繼續升高對抗，大陸對台政策勢必做出調整。

【4】綠護航闖關成功 酷碰get！紓困條例三讀 排富發現金out

新冠肺炎衝擊經濟，政院針對紓困特別條例提出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，加碼1500億，國民黨團主張「排富發現金」，但經協商沒共識，昨立院展開表決大戰，政院版在民進黨團護送下闖關成功，也宣告未來除300萬人可領現金，其餘全台2千萬人的紓困方案確定是「現金out，酷碰get」。

【5】廖偉凡哭悼老搭檔邱碧治「她為孩子急流勇退」

台視當年招牌節目《五燈獎》是四五六年級生共同回憶，21日傳出主持人邱碧治病逝消息，享壽72歲。她的螢幕老搭檔廖偉凡昨聽到老戰友辭世噩耗，忍不住痛哭半小時。廖偉凡也代邱碧治的弟弟轉達，邱碧治年前因身體不適而入院動刀，沒想到術後產生併發症，造成憾事，目前已順利辦完告別式。

(中時電子報)