台中市政府都市發展局為協助營建產業紓困，於7日公告建照及雜照期限自動展延2年，讓業者有更充分的時間完成工程；台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄、台中市大台中不動產開發商業同業公會理事長王志亮，昨日拜會都發局長黃文彬，肯定此舉有助緩和營建市場受疫情衝擊。

行政院主計總處統計，基層技術工及勞力工短缺時間平均3.4個月，營造業空缺人數達1.3萬，空缺數年增2,000個，嚴重影響建築工程施工進度。

黃文彬表示，市府依建築法第53條及台中市建築管理自治條例第26條規定，公告延長建築期限，避免興建工程延宕、無法於法定建築期限內竣工等特殊情形，衍生建照失效等後續問題。

黃文彬指出，今年1月23日至12月31日止，領有台中市建造執照或雜項執照，或建造執照至今年1月22日仍為有效者，建築期限得依建築法第53條規定，申請展期1年、以1次為限，另再准其自動延長建築期限2年，無須另行申請，藉此紓緩疫情衝擊，讓台中投資環境更健全。

(中時 )