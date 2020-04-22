美國總統川普21日表示，為了保障國人工作權，他將於22日簽署暫停受理外國人申請移民60天的行政命令，申請永久居留的綠卡者將暫時無法搬來美國，但不會影響短期申請入境的臨時工，並於60天後重新評估此一命令。

(中時電子報)