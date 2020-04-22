首次！川普宣布暫停外國人申請移民60天 07:352020/04/22 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普表示，為了保障國人工作權，他將簽署暫停受理外國人申請移民60天的行政命令，且申請永久居留的綠卡者將暫時無法搬來美國。圖為正在申請入境的墨西哥移工。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普21日表示，為了保障國人工作權，他將於22日簽署暫停受理外國人申請移民60天的行政命令，申請永久居留的綠卡者將暫時無法搬來美國，但不會影響短期申請入境的臨時工，並於60天後重新評估此一命令。 文章來源：Trump immigration ban to last 60 days, target those seeking permanent residency (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #美國 #申請 #60天 #川普 #暫停 #外國人 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》正視新冠、網路、民主三種疫情交相感染的毒害 04:092020/04/18 財經要聞 多國領袖挺WHO 川普陷孤立 01:052020/04/18 國際大事 美媒開炮 川普防疫只重甩鍋 01:062020/04/18 國際大事 張經義工作不保？川普貼文要「立刻踢了他」 13:372020/04/18 國際 又想甩鍋 川普煽動打破禁足令 04:102020/04/19 國際大事 武漢實驗室外洩新冠病毒？川普嗆陸要承擔後果 08:022020/04/19 國際 文在寅與川普熱線 討論疫情及朝鮮半島局勢 17:392020/04/19 國際 川普集團 2000員工放無薪假 04:102020/04/20 國際大事 病毒＋政治＝川普式災難 04:102020/04/21 時論廣場 助長假訊息！逾30萬人連署 停止直播川普疫情簡報 07:002020/04/22 國際 國際熱門新聞 嫌不夠！韓要增加負擔駐軍費 川普狠打臉 - 國際 助長假訊息！逾30萬人連署 停止直播川普疫情簡報 - 國際 金正恩傳病危 妹金與正動向受矚目 - 國際大事 - 中國時報 WHO新冠樣本車遇襲 駕駛死官員重傷 - 時事 金正恩怎啦？ 日本三緘其口不預測 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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