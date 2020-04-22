高雄前金區21日深夜約11時許路面發生路塌陷事件，從畫面中可以看到，路中破了一個長約10公尺、寬5公尺的大洞，且拍攝當時仍持續下陷；由於旁邊緊鄰大樓及社區，令大家都非常擔心。值得關注的是，有媒體指出，破洞的地點附近，就是高雄市長韓國瑜就職典禮選址。

前金區河東路、光復三街口路面昨（21日）晚間突一處塌陷，破成大洞，由於上月三民區才發生有騎士掉入坑洞受傷，因此再度引起關注，還好此次當時沒有人車經過，否則後果不堪設想。警方獲報後立即派員前往，先封鎖現場，再回報高雄市政府工務部門，預計今（22日）上午填平。

對此，有附近民眾將現場照片轉貼到爆料公社，網友紛紛討論「高雄最近很不平靜，一下疫情、一下又破洞」、「這裡附近的房子，地質本來就不好蓋，之前也有發生塌陷」、「旁邊的大樓會不會也有問題」。而根據《ETtoday新聞雲》報導，該處正是韓國瑜就職典禮選址。

另外也有人質疑，市長韓國瑜說好的路平呢？對此有網友認為，這其實是建設公司的問題，挖地基擋土牆沒做好，造成旁邊道路的地層下陷，且前金地質幾乎是土壤液化區。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)