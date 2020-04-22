晟德(4123)轉投資公司東曜藥業(HKG：1875)宣佈旗下重磅生物學名藥TAB008第三期臨床試驗結果達標，後續將積極推進大陸藥證申請，希望爭取成為首批取證藥廠。

東曜藥業專注於創新型抗腫瘤藥物及療法的開發及商業化，旗下重磅生物學名藥TAB008的第三期臨床試驗達標，後續東曜將積極推進大陸藥證申請，爭取成為首批取證藥廠，未來並擬以「朴欣汀（Pusintin）」為商品名稱進行推廣，運用先發優勢與量產能力進軍大陸市場。

Avastin為抗VEGF(血管內皮生長因子)單株抗體，是羅氏藥廠三大核心抗腫瘤藥物之一，2019年全球銷售額超過70億美金，為全球前十大銷售藥物，可廣泛用於多種腫瘤之治療，目前大陸則核准於2種腫瘤(非鱗狀非小細胞肺癌、轉移性大腸直腸癌)的治療。

依據市場分析機構Frost & Sullivan數據，2018年Avastin大陸銷售額為32億人民幣，年增近1倍，隨生物學名藥進入市場以及適應症擴張，預計2024年相關貝伐珠單抗藥品的銷售額可望跳升至142億人民幣，其中生物學名藥貢獻超過一半達72億人民幣。

晟德說，目前TAB008開發進度於大陸位居前位，而東曜16,000升生物藥的設計產能，加上其灌注--批式混合技術帶來的成本優勢，以及紮根市場多年的銷售團隊，將有助東曜深度佈局大陸醫藥市場。

(時報資訊)