行政院政委龔明鑫21日表示，政府及9大公股行庫等「金融國家隊」一定會挺企業，以「寬一點、快一點、方便一點」3大原則維持企業與個人金流，穩定國家整體經濟動能，並期待民營銀行加入「下雨一起撐傘」，呼籲金融國家隊「缺一不可」。

龔明鑫21日邀集央銀總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄，以及台銀、土銀、輸銀、兆豐金、一銀、華銀、合庫、彰銀及臺企銀等9大行庫董事長，共同召開行政院紓困振興方案「金融國家隊力挺台灣產業」記者會。

龔明鑫表示，政府對於銀行力挺到底，在所有紓困貸款方案中利用國家信保機制，提供8～9成的信用保證擔保，許多項目均提供十足擔保。此外，也對所有銀行行員提供免責條款，使其辦理相關業務時沒有後顧之憂。

龔明鑫指出，截至20日止，國銀配合政府辦理紓困貸款合計受理申請7385戶、1302億元，已核准3939戶、474億元，日增430戶、48億元。自辦紓困貸款方面，企業戶與個人戶合計已核准1萬5318戶、1648億元，日增1830戶、295億元。

龔明鑫表示，銀行後續2大任務，為因應50萬名勞工低利貸款、約50萬戶的小規模營業人貸款，合計共約100萬名客戶需求。他指出，在陸續納入中小企業、非中小企業、超大型企業、小型營業人及勞工個人方案後，已逐漸完整紓困貸款的服務族群。

財政部表示，公股行庫截至20日配合辦理各部會紓困方案，共受理申請5406戶、約1024億元，已核准3300戶、401億元，戶數核准率達61.04％。自辦紓困貸款共受理3869戶、1197億元，核准2944戶、787億元，核准比率分達76.09％、65.76％，平均核貸日僅4.28天。

(時報資訊)