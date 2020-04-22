金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2020年1～2月新契約保費979.98億元，年減3％。已幣別觀察，澳幣及人民幣保單銷售狀況持續疲弱，分別年減達44％、69％，但最大宗的美元保單受惠傳統型產品顯著成長，銷售成長達11％，較1月的9％持續提升。

金管會統計，2020年1～2月外幣保單新契約保費979.98億元，較去年同期1008.22億元減少3％。其中，投資型保單262.82億元，較去年同期355.77億元減少達26％。但傳統型保單717.16億元，較去年同期652.45億元成長達10％。

由於中美貿易戰等國際政經局勢動盪、高宣告利率利變壽險陸續停售，外幣保單銷售熱度去年起即明顯降溫，今年狀況亦未見起色。前三大業者方面，投資型外幣保單依序為法國巴黎、國泰、安聯人壽，傳統型外幣保單則為南山、國泰、新光人壽。

美元保單2020年1～2月新契約保費30.48億美元，年增達11％，其中投資型保單7.44億美元，年減1％，傳統型保單達23.04億美元，年增達15％。前三大業者方面，投資型美元保單為法國巴黎、國泰、安聯人壽，傳統型美元保單為南山、國泰、新光人壽。

澳幣保單2020年1～2月新契約保費1.29億澳元，年減達44％。其中，投資型保單0.48億澳元，年減達42％，投資型保單0.81億澳元，年減達45％。前三大業者方面，投資型澳元保單為國泰、法國巴黎、安聯人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。

人民幣保單2020年1～2月新契約保費4.48億人民幣，年減達69％。其中，投資型保單3.9億人民幣，年減達72％，傳統型保單0.58億人民幣，亦年減19％。前三大業者方面，投資型人民幣保單為法國巴黎、台灣、第一人壽，傳統型人民幣保單為國泰、保誠、台灣人壽。

(時報資訊)