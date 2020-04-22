金管會對群益投信辦理金檢時，發現黃姓前基金經理人利用內部網路漏洞，以人頭戶下單買賣股票，再透過負責管理的基金拉抬炒股套利，依違反投信投顧法規定核處警告、裁罰120萬元整，並命令群益投信解除黃姓前基金經理人職務。

證期局副局長蔡麗玲表示，對群益投信進行金檢時，發現黃姓前基金經理人在2018年4月至2019年8月期間，透過職務知悉消息利用3個人頭戶，為自己或他人利益及所管理基金進行相同股票的買賣交易活動，交易數量金額達數千萬元、且未依規定申報。

蔡麗玲指出，群益投信雖對基金經理人交易設有內控規範，但未有效管理網路使用安全，使黃姓前基金投資人在上班時間，可利用公司無線網路透過人頭戶買賣股票，為自己或他人的利益炒股套利，有未善盡督導之責缺失，故依規定核處警告、裁罰120萬元。

對此，群益投信表示，黃姓前基金經理人違反從業人員規定係屬個人行為，但公司對經理人違法違規行為零容忍，已從嚴懲處、予以免職，並委由律師提告追究相關責任，對於金管會裁罰虛心接受並記取教訓，已全面檢討內稽內控相關規範，全力杜絕同樣情事再度發生。

(時報資訊)