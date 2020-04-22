國際油價再度暴跌，西德州原油期貨破天荒首見負值，但「元大S&P原油正2」ETF因適用暫行豁免清算條款，近日在大盤敲進下出現大幅溢價。金管會對此示警，呼籲應留意溢價風險，若淨值過低、無法繼續經營，依契約終止條款規定，仍有遭清算下市風險。

金管會16日公布期信基金暫行豁免條款，若在申請日前1日基金單位淨值高於0.5元，且基金單位淨值近10個營業日，曾發生6日或30日單位淨值變動率，超過過去3年變動率2.33倍標準差狀況，可向金管會申請至9月30日前不受清算門檻限制。

其中，因國際油價暴跌而觸發下市清算危機的「元大S&P原油正2」ETF，由於獲金管會適用暫行豁免清算標準，吸引投資人「越跌越買」，已大幅溢價逾270％。對此，金管會首度提出示警，強調暫行豁免條款非免死金牌，提醒投資人留意溢價風險。

證期局副局長蔡麗玲表示，證交所自3月17日起，已將「元大S&P原油正2」ETF「關禁閉」，由原先的逐筆交易改採每5分鐘人工撮合1次，若投資人每日委託買賣數量單筆達10個交易單位、或多筆達30個交易單位，便須採預收款券交割，提醒投資人留意溢價風險。

蔡麗玲表示，淨值仍是期貨投資衡量的真正價值，折溢價過高都是非常不合理的狀況，投資風險非常高。而期貨交易存有賠光本金還不夠賠的超額損失（over loss）風險，將由投信自行承擔，若出現淨值接近於0的「事實上無法經營」狀況，依契約規定仍可能下市清算。

蔡麗玲指出，「元大S&P原油正2」ETF近期溢價幅度過高，但淨值已降到1元以下，雖然至9月底適用暫行豁免清算條款，但未來若淨值過低、投信業者評估無法繼續經營，仍有依契約終止條款規定，向金管會申請清算下市的可能風險。

據證期局統計，除了「元大S&P原油正2」ETF外，包括「元大S&P原油」與「街口布蘭特原油正2」等2檔ETF，已遭列入「關禁閉」的處置有價證券名單，但2檔基金尚未向金管會申請適用暫行豁免清算。

(時報資訊)