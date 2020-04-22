海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，國防部昨召開記者會公開說明初步調查結果。其中對於原訂15日放假，但14日就有官兵下船一事，國防部發言人史順文表示，在聯合檢疫小組完成檢疫後才放行讓人員下船。對此，中華大學講座教授杜紫宸表示，中央疫情指揮中心指揮官陳時中明明還說檢疫放行是大事，不是時間到了就可以自動下課。杜直言「究竟誰大？指揮官大？部長大？是發言人大啦！」

史順文昨解釋，在聯合檢疫小組完成檢疫後才放行讓人員下船，時間表已說過多次，14日上午7點30分開始檢疫後，陸續完成檢測的某些人員就能下船進行隔日的結訓典禮預演，另外有些人則是做其他勤務，到了晚上所有人都會回到船上。15日人員完成結訓後，於下午2點開始放假，一樣由聯合檢疫小組完成檢疫程序後就能下船。

對此，杜紫宸在臉書表示，國防部發言人史順文在記者會上搶著回答記者提問，強行解釋說：聯檢單位檢查後，艦上官兵便可自動解散下船。但他質疑，陳時中在21日下午，明明還不以為然說，檢疫放行是大事，不是時間到了就可以自動下課。他開轟，究竟誰大？指揮官大？部長大？是發言人大啦！

此外，杜紫宸也有發文表示，國防部長嚴德發神隱五天，在見過總統蔡英文、會過民進黨立院黨團成員之後，昨晚召開記者會，宣布處分兩名將領，再使了一招施字訣「因744名官兵遭到隔離，只能做初步調查」，嘗試棄車保帥，只希望待得三艦官兵14天隔離期滿，老百姓早已忘得一乾二淨。杜直言，這真的是屁話，都什麽時代了，不能手機視訊調查？

杜紫宸也表示，若天不從人願，未來幾天隔離檢疫所內外再發生案例，不安民心持續，蔡也只好二次切割，在部長、總長、司令之中，擇一祭旗。他說黃曙光新任總長，事發前主動自我隔離，機率最小，大概便是海軍司令劉上將。

(中時電子報)