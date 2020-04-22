國防部長嚴德發赴立法院 報告「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」

海軍敦睦艦隊磐石艦27人確診新冠肺炎，軍方處理方式引發各界不滿，昨（21）日國防部長嚴德發親上火線召開記者會，第一波的行政懲處名單也出爐。今日國防部也將於立院報告「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」，並接受質詢。

國防部昨晚召開記者會，首波懲處名單包括海軍艦隊指揮官高嘉濱中將、敦睦支隊長陳道輝少將，調離現職，接受調查。國防部長嚴德發與海軍司令劉志斌，則向蔡英文自請處分。

不過，此次染疫事件，目前為止國防部的處理方式，引發諸多質疑，藍綠不斷開砲。國民黨立委呂玉玲驚爆，嚴德發與民進黨團總召柯建銘、立委「串供」，直批國防部一直說謊、一直在隱匿。國民黨主席江啟臣也認為應究責，但目前最重要的是先釐清真相。

綠委王定宇在今日專案報告，將針對4個部分調查，「敦睦艦隊遠訓」是否必要、防疫是否確實，以及事發後海軍錯誤連連，屢被抓包打臉，螺絲在哪裡出問題？

隨著疫情發展及擴散，各縣市政府首長也按捺不住，超前部署，為最壞打算做最好準備。新北市長侯友宜兵推擴大管制，若疫情大爆發，市民將「禁足21天」。傳出一高雄確診者曾到台南上直銷課程，市長黃偉哲擔憂疫情擴大說重話，五一連假若疫情無法控制，就該封城處理。

(中時電子報)