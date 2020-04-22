「金品軒集團」遭檢舉涉嫌推出黃金投資方案，保證投資1年買回，月息1.3％，吸金3900多萬元，另佯稱集團旗下的香港公司，將在香港上市，招攬投資人購買金品軒台灣及香港公司的未上市股票，涉嫌違反銀行法、證交法。檢調約談金品軒集團總裁蘇珖量、蘇男女友羅湘盈等多名涉嫌人，經漏夜訊問後，21日諭知蘇男50萬、羅女10萬元交保。

另金品軒董監事李秉樺、張紘偉各以20萬、30萬元交保，林姓、周姓2員工各以5萬元交保，蘇姓、趙姓2員工則獲無保請回。

檢調據報，金品軒集團總裁蘇珖量，擔任旗下金品軒國際貴金屬有限公司、金品軒煉金廠有限公司負責人，女友羅廷盈則為金品軒煉金廠公司總經理。

金品軒集團自2014年間起透過業務員推出黃金投資方案，以黃金每克2600元，最低投資數量為20克，投資1年公司保證買回，期間以黃金買賣價金的1.3％，以黃金保管費名目，按月支付投資人紅利，共向80多名投資人吸金3900多萬元，涉嫌違反銀行法。

另金品軒集團明知未經金管會核准，不得販售未上市股票，卻自2017年起召開說明會，宣稱金品軒旗下的香港公司股票，預計2年後將在香港證交所上市，獲利可期，招攬100多名投資人購買金品軒台灣及香港公司的未上市股票，涉嫌違反證交法。

台北地檢署21日指揮新北市調查處兵分5路搜索，並約談蘇珖量、羅湘盈等涉嫌人及證人共10人到案。

(中時 )