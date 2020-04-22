華語流行樂壇天王林俊傑，因為才華洋溢備受粉絲喜愛，每場演唱會更是秒殺完售，足以見得其火紅程度，據悉官方歌迷會會員就超過3萬人，不過有網友爆料歌迷會「林距離」在大陸非法經營，8年至少吸金4億台幣，連粉絲繳的會費都進了執行經紀人的私人帳戶。

根據《鏡週刊》報導，日前在大陸論壇上，出現一篇名為「林俊傑以個人帳戶收粉絲會員費億元以上是否違規經營」的文章，其中指出兩大疑點，其一是官方歌迷會「林距離」，疑似非法經營收取粉絲入會費，據悉大陸歌迷要加入官方歌迷會，得先繳交入會費即會服費用，合計將近約２千台幣，以會員人數超過3萬人來算，一年至少可以進帳新台幣5500萬，成立８年來估計已經獲利４億多台幣。

此外「林距離」不同其它歌迷會一樣，收取會費時會以歌迷會的名義開立帳戶，反倒是將收取費用都進入執行經紀人王國安帳戶，其它像是優先購買演唱會門票、周邊商品等費用，也是直接匯入同一個帳戶，由於不用徵稅被質疑有逃漏稅嫌疑。

對於遭網友抹黑攻擊，林俊傑工作室也做出回應，表示「林距離」成立以來，一直致力回饋所有喜愛林俊傑的粉絲，付出的都是以回饋粉絲為中心，絕對沒有存在「營利」的目的，對於網路上不實指控也將保留法律追訴權。

(中時電子報)