小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（22日）財經重點。

【1】台積電：半導體斷鏈威脅仍在

晶圓代工龍頭台積電雖在日前法人說明會中，預期新冠肺炎疫情有機會在6月和緩，不過，台積電21日公告108年度年報，年報中揭露新冠肺炎疫情雖然在年報刊印日為止還未對營運造成重大影響，但若疫情持續且加劇，仍可能對營運帶來的重大的不利影響，其中最差的預期是可能會導致半導體供應鏈中斷。

【2】油金來亂台股Ｖ轉受挫

台股V轉之路出現絆腳石，21日除了受美國西德州中級原油期貨驚見負值外，阿根廷面臨破產危機、北韓領導人金正恩也傳出病危消息，市場擔憂將導致東北地緣政治風險升溫，引爆一波資金了結潮，大盤跌勢加重，指數下殺298點，創近一月最大跌點。

【3】官股券商大手筆 低接前10大曝光

國際油價驚見負值，加上北韓領導人金正恩傳病危、恐掀東北地緣政治危機，艦隊群聚恐成國內疫情破口，三利空衝擊台股21日大跌近300點，官股券商再度大手筆進場、是3月19日以來最多，買超55.8億元，並較前一日的0.35億元增加157倍，買超前十大以台積電（2330）為首，主要集中產業龍頭及金融股。

【4】原油史詩級崩盤 三原因釀禍

紐約商品交易所西德州中級原油（WTI）期貨5月合約21日價格崩跌，在期貨史上首次見到跌至負值，收在令人瞠目的每桶負37.63美元。

法人分析，主要原因有三：一是恐慌氣氛造成未平倉者（交易者不願意實物交割）不計成本殺出。二是新冠肺炎疫情的封城效應，造成原油市場供過於求。三是OPEC+減產協議自5月才生效。

【5】買10口原期…一夜慘賠550萬

史詩級崩盤，原油期畢業文悲情！網民買了小輕原油期貨10口，每口0.025美元，但21日終場交割價狂跌306％，以每桶負37.63美元結算，造成他大虧新台幣550萬元。

(中時電子報)