打開手機，藝術展亮點一籮筐！新冠肺炎全球蔓延，許多人都在家防疫！現在不能出國了，不過網路、科技無遠弗屆，也讓人多少不無聊。香港也開創新穎的藝術觀展模式，不僅世界知名的「2020香港巴塞爾藝術展」轉為線上導賞。健康安全方面，包括香港機場和港鐵公司皆導入自動化防疫步驟，提前防範看不見的角落。

藤崎了一 融化主義＃28 2019。圖片來源：Art Central

防疫期間為了使民眾在家依舊能體驗社交與娛樂的樂趣，香港發揮其國際化城市的優勢，開創嶄新藝術線上觀展模式，包括世界知名的「2020香港巴塞爾藝術展」提供線上展廳展出來自全球235個畫廊的2000多件藝術品，共吸引超過250000個虛擬訪客，獲得空前成功。

另一個大型藝術博覽會「Art Central」同樣透過線上導賞讓訪客可以輕鬆地欣賞500多種藝術品。線上導賞除了可以感受新穎的藝術體驗，更順利維持了藝術界之間的聯繫和娛樂性。

此外，亞洲協會香港中心也與香港畫廊協會合作舉辦為期一個月的雕塑藝術展，展出 香港及國際畫廊協會成員畫廊的精選作品，除了線上展覽導賞，還有Facebook直播藝術講座；而集結香港藝壇創辦的「ART Power HK」線上展演平台，內容豐富多元，包括畫廊導覽、藝術家訪談、工作室專訪以及名人講座等。

香港國際機場更是全球第一個應用智慧消毒機器人於非臨床醫療環境中的機場。（香港旅遊發展局 提供）

新科技多元應用也發揮更大功效！香港國際機場作為國際重要貿易與交通樞紐，為了確保國際旅客的健康安全，採用香港研發、過去只在醫院使用的智慧消毒機器人，以360度噴嘴和空氣過濾器，針對細菌與病毒進行消毒。香港國際機場更是全球第一個應用智慧消毒機器人於非臨床醫療環境中的機場。

港鐵、巴士和計程車皆採取更嚴格的清潔消毒程序和服務。（香港旅遊發展局 提供）

為了防堵疫情擴散，港鐵、巴士和計程車皆採取更嚴格的清潔消毒程序和服務。港鐵公司近期開始使用「雙氧水霧化消毒機器人」針對車廂和車站進行徹底消毒，而高度頻繁接觸的設備區域，如售票機、電梯按鈕和扶手，則每兩小時以漂白劑消毒一次，列車上的空調過濾設備也相較於過去更頻繁地清洗和替換。

香港知名設計品牌「G.O.D. (住好啲)」也發揮其趣味精神，推出一系列顏色多樣且設計古怪的布口罩。（香港旅遊發展局 提供）

現在不能出國，如果在家，不妨也好好利用網路、各國資源！不只追劇，上網，不妨也來欣賞藝術展，看3D立體影像如何讓藝術更真實！如需外出，請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也要保持好社交距離，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)