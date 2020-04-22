家樂福沙鹿店全面消毒完成，中市府審核通過昨日復業。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

家樂福賣場全面完成消毒作業。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台灣出現首宗艦隊群聚感染，台中確診3例，台中市政府20日公布3人足跡，全面消毒。其中案39(全國案401)曾到家樂福沙鹿店購物先停業、自主消毒，為降低疫情風險，副秘書長陳如昌率領市府團隊前往該店查核，確認消毒完畢，經市府審核通過後，該店昨日復業。

陳如昌前天午帶領經發局、環保局沙鹿區清潔隊及衛生局等相關單位，確認家樂福沙鹿店依流程執行消毒作業。經發局表示，家樂福沙鹿店19日晚間已先自行消毒1次，20日下午再進行1次大規模消毒，賣場內部的三商巧福、麥當勞也全面消毒。

經發局指出，3家店的消毒作業委由不同清潔廠商執行，使用的消毒藥劑經沙鹿區清潔隊確認後才開始作業，三商巧福及麥當勞約於下午15點20分完成消毒，家樂福賣場於18時25分完成；經發局也呼籲其他停業店家，儘速完成消毒作業，經市府審核通過後即可復業。

經發局強調，此次確診3例的活動範圍包括餐廳、飲料店、量販店等公眾場所，接觸範圍較大，市府各機關全力動員，不僅沙鹿、清水2區隊同時出動，針對3案例涉及場所全面消毒，接下來環保局也會視疫情發展調整消毒範圍與頻率。請民眾無須恐慌，外出時戴口罩、到店酒精消毒、量額溫，落實個人防護措施，也請業者落實營業場所防疫規定，共同守護台中的安全。

(中時 )